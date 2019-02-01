شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية هتساعدك تخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي تعمل علي زيادة وزنك دون أن تعلم؟ هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع " cosmopolitan"، والذي أوضح أن هناك بعض الأشياء المثيرة التي يجب ألا تأكلها إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، وسنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

هناك بعض الأطعمة التي أوضحها وقدمها التقرير، وتتسبب في ثبات الوزن ولا تعمل على التخلص منه، ومنها:

- الأطعمة "منخفضة الدهون" هي في الواقع عدوك، ويقول الكثير من الخبراء أنه من الغباء أن تمنع نفسك من تناول أطعمة معينة، وإن إنكار نفسك شيئًا تريد حقًا تناوله يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن في نهاية المطاف.

- تناول وجبة خفيفة تحتوي فقط على الكربوهيدرات، فعندما تأكل الحبوب الجافة أو الخبز أو الأرز وحده، يحول جسدك الكربوهيدرات إلى السكريات البسيطة ويرسلها مباشرة إلى مجرى الدم، واستجابة لسرعة السكر ينتج جسمك كمية إضافية من الأنسولين والتي تساعد جسمك على امتصاص السكر في أسرع وقت ممكن، وبالتالى يحدث انخفاض لنسبة السكر في الدم لعدم تخزينه، ويعيد الجوع نفس دورته الذي أدى بها الكربوهيدرات في المقام الأول.

ويقول تشارلي سيلتزر، أخصائي التخسيس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إنك قد تميل إلى الوصول إلى الأطعمة السكرية التي لا قيمة غذائية لها لتلبية احتياجاتك من الطاقة الفورية، ولكن عليك تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتين، فهي أطعمة تستغرق وقتا أطول للهضم وتساعد على فقدان الوزن.