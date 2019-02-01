تشققات الجلد.. وصفات فعالة ستخلصك منها للابد

تؤثّر تشقّقات الجلد في مختلف أنحاء الجسم على مظهر وإطلالة المرأة وتجعلها تبدو أكبر سنّاً، هذا إضافة إلى ما يرافقها في بعض الحالات من آلام شديدة.

المرحلة الأولى من علاج هذه التشقّقات، هي معرفة أسبابها والتي تعود إلى عدّة عوامل، وهي:

• اكتساب الوزن بشكل كبير يؤدّي إلى تمزّق الجلد وتشقّقه، بالمقابل فقدان الوزن أيضاً يؤدّي إلى إصابة الجلد بالتشقّق والترهّل، خاصّة في المناطق التي تتراكم فيها الدهون بنسب عالية، كالبطن، الأرداف والصدر.

• الحمل أيضاً يتسبّب بتشقّق الجلد، حيث إنّ التمدّد الذي يحدث في الجلد حول الرحم والبطن يؤدّي إلى ظهور تشقّقات وخطوط بيضاء.

• المناخ، سواء الحارّ أو البارد.

• الإصابة ببعض الأمراض الجلديّة، كالإكزيما والصدفيّة.

• التعرّض بكثرة لأشعّة الشمس.

• الإصابة بأحد أنواع العدوى، كالعدوى الفطريّة أو البكتيريّة.

الترطيب من العلاجات اللّازمة لعلاج هذه التشقّقات، ولكن بعض الكريمات والمراهم قد لا تؤتي بنتيجة فعّالة أو سريعة، كما أنّها تحتوي على موادّ كيميائيّة، لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة باللّجوء إلى بعض الوصفات الطبيعيّة لإعداد أقنعة أو ماسكات لعلاج مثل هذه التشقّقات:

- ماسك فيتامين E وعصير اللّيمون

مكوّنات هذا الماسك تعمل على ترطيب البشرة وعلاج تشقّقاتها وكذلك تجديد خلاياها.

مكوّناته:

• محتوى كبسولتين من فيتامين E.

• ½ ملعقة من عصير اللّيمون.

يضاف عصير اللّيمون إلى فيتامين E. يفرد القناع على البشرة ويترك لـ 35 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر. يكرّر الماسك 3 مرّات أسبوعيّاً.

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- ماسك زيت الجوجوبا

يمتاز عن غيره من أنواع الزيوت الطبيعيّة الأخرى، تمتصّه البشرة بسرعة فائقة، يعالج الجفاف الشديد للبشرة والتشقّقات، كما أنّه يناسب جميع أنواع البشرة ، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامّة.

مكوّناته:

• كميّة ملائمة من زيت الجوجوبا.

يوزّع زيت الجوجوبا مباشرةً على أماكن التشقّقات يوميّاً قبل النوم، ثمّ يترك طوال اللّيل حتى يجفّ وفي الصباح يغسل بالماء الفاتر والصابون.

- ماسك الأفوكادو والعسل

يعمل الأفوكادو على ترطيب البشرة، يخفّف من حدّة الحكّة المصاحبة للجفاف نظراً لاحتوائه على فيتامين C، و A وعلى مضادّات للأكسدة. بدوره العسل مرطّب طبيعيّ ومطهّر يمتلك خصائص معقّمة تعالج الالتهابات البكتيريّة والفطريّة.

مكوّناته:

• ½ حبّة من الأفوكادو

• ملعقتان كبيرتان من العسل.

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يمزج الأفوكادو والعسل، ثمّ يطبّق المزيج على البشرة، وبخاصّة على أماكن التشقّقات ويترك لمدّة لا تقلّ عن 45 دقيقة قبل الغسل بالماء الدافىء.

ينصح باللّجوء لهذا الماسك 3 مرّات أسبوعيّاً.