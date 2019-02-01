أطباء يعثرون على حشرة حيَّة تعيش في رأس بريطانيّة

عثر الأطباء على حشرة حية تعيش في جبهة امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 55 عاما، لم يكشف عن اسمها، وبعد 9 أيام من عودة المرأة إلى المملكة المتحدة من عطلة قضتها في أوغندا، اكتشفت كتلة كبيرة في جبهتها تشبه الورم.

وذهبت المرأة للمرة الأولى إلى قسم الحوادث والطوارئ في أحد المستشفيات، وأخطأ الأطباء في تشخيص الورم وحددوه على أنه لدغة من حشرة سامة، وأرسلوها إلى منزلها مع مجموعة من المضادات الحيوية، إلا أن المرأة وبعد 3 أيام، وجدت أن الورم ازداد سوءا حتى أنه تسبّب في إحداث تورم آخر في جفنيها.

وكشف فحصها مجددا من قبل الأطباء عن فتحة صغيرة في مركز الكتلة، مع خروج سائل، وعندما قام الأطباء بشق الفتحة اكتشفوا بداخلها حشرة حية تعرف باسم "Lund’s fly maggot"، ولحسن الحظ تمكن الأطباء من إزالة اليرقة بنجاح، وتعافت المرأة بالكامل، وفقا إلى تقرير موقع "BMJ Case"، لكن السؤال المحير كان كيف وصلت تلك اليرقة إلى داخل رأسها؟

ويعتقد الأطباء بأنه من المحتمل أن تكون المرأة تلامست مع الحشرة عن طريق لف منشفة على رأسها كانت تحمل اليرقة بداخلها، وفقا لما صرحوا به لموقع "Live Science".

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