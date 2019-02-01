هل تستطيعين التحكم بملامح مولودك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 فبراير 2019 04:36 مساءً - لم تكن مجرد ممارسات تميل إلى الخرافات حين كانت الجدات يقمن بضم جانبي أنف المولود بمجرد ولادته أي وهو لا زال ساخناً على حد تعبيرهن؛ لكي يكبر وهو يملك أنفاً جميلاً ومستقيماً، ولكن العلم الحديث أثبت بالفعل صحة هذا التصرف، فإليك هذه التمارين الخفيفة التي يمكنك بواسطتها التحكم بملامح مولودك:

يفضل إجراء هذه التمارين في الأيام الأولى من ولادة المولود.

ويفضل أن يكون أول مرة بمجرد نزوله من رحم أمه؛ حيث لا يزال طرياً، ولم تصبح عضلاته قاسية.

قومي أولاً بضم جانبي أنف المولود برفق كي يكون أنفه جميلاً.

كرري التمرين عدة مرات يومياً.

وكرريه بعد استحمام المولود.

قومي بضغط الأذنين إلى الخلف؛ لكي لا يكبر المولود بأذنين بارزتين.

وبالنسبة لعينيه لكي تبدوا جميلتين وواسعتين "مشروطة" فقومي بشد زاويتي العينين إلى الأعلى بلطف.

افركي زوايا رأسه برقة لكي يكون وجهه مستديراً.