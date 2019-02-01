دراسة: نصف الأمريكيين تقريبا يعانون أمراض القلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجمعية الأمريكية لطب القلب أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعانون أمراضا قلبية وعائية، في ازدياد لافت مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت دراسة نشرت نتائجها مجلة "سيركوليشن" أن نحو 121.5 مليون بالغ كانوا مصابين في 2016 بنوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل الأمراض القلبية الوعائية، أمراض الشرايين التاجية والقصور في القلب والجلطات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

وخفضت الجمعية الأمريكية لطب القلب المستوى الأدنى لضغط الدم من 140/90 ميلليمترا من الزئبق إلى 130/80 ميلليمترا من الزئبق.

ومن دون أخذ المصابين بارتفاع ضغط الدم في الحسبان ضمن الإحصائيات الجديدة، يمكن تصنيف 9% من البالغين الأمريكيين "24.3 مليون شخص في 2016" على أنهم من المصابين بأمراض قلبية وعائية.

وقال إيفور بنجامن، الرئيس المتطوع للجمعية الأمريكية لطب القلب ومدير مركز أمراض القلب في كلية ويسكونسن للطب: "نظرا إلى أنه من عوامل الخطر الأكثر شيوعا وشدة على صعيد أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات الدماغية، لا يمكن إغفال هذا الانتشار الساحق لارتفاع ضغط الدم من جهودنا لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتُشكل الأمراض القلبية الوعائية السبب الأول للوفيات في العالم، وهي كانت في 2016 السبب بوفاة 17.6 مليون شخص في مقابل 17.9 مليون في العام السابق، غير أن هذا المنحى التراجعي لا يسري على الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد عقود من التراجع المستمر في الولايات المتحدة، سجل عدد الوفيات المتصلة بالأمراض القلبية الوعائية ازديادا 840 ألفا و678 وفاة في 2016 مقابل 836 ألفا و546 في 2015.

وذكّرت الجمعية الأمريكية لطلب القلب أن الأكثرية الساحقة من الأمراض القلبية الوعائية "80%" يمكن تفاديها من خلال اعتماد نظام حياة سليم أكثر خصوصا على صعيد التغذية الصحية وممارسة الرياضة وعدم التدخين، كذلك عبر خفض مستوى ضغط الدم ومعدل السكري والكوليسترول.