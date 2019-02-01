خوفا من الإدمان.. مرضى السرطان بالدول الفقيرة محرومون من المسكنات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرضى السرطان في الدول النامية محرومون من المسكنات الأساسية للألم، وأن السبب في ذلك غالباً هو الخوف المفرط من إدمان المواد الأفيونية.

وقال تشريان فارجيز الخبير في المنظمة، الخميس، إن أكثر من نصف الصيدليات في ثلثي الدول الصناعية لديها مورفين يتم تناوله عن طريق الفم، وهو مسكن يستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم الحاد، مقابل 6% فقط من الصيدليات بالدول الفقيرة.

والمنظمة التابعة للأمم المتحدة بصدد إصدار إرشادات جديدة للسلطات الصحية في أنحاء العالم لمواجهة الألم الذي يصيب 55% من مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج وثلثي من يعانون سرطاناً في مرحلة متقدمة أو لا يمكن علاجه.

وقال إيتيين كروج، مدير قسم الأمراض غير المعدية بالمنظمة: "يجب ألا يعيش أي شخص أو يموت وهو يعاني الألم في القرن الـ21 سواء كان مريض سرطان أم لا".

وأضاف: "في بعض المناطق بالعالم يتم تداول هذه العقاقير بحرية كبيرة وتستخدم في الإدمان.. هناك خوف حقيقي ومبرر من ذلك، لكن لا يجب أن يكون على حساب من يعيشون أو يموتون في ألم".

وأدى انتشار تعاطي جرعات زائدة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، الذي يرجع أحياناً لإفراط الأطباء في وصفه، إلى وفاة أكثر من 49 ألف شخص في العام الماضي، ما أثار مخاوف من الإدمان في مناطق أخرى.

وتفرض إرشادات منظمة الصحة العالمية تدابير وقائية صارمة فيما يتعلق بإعطاء المواد التي يمكن أن تسبب الإدمان مثل المورفين، لكنها تقول إن المورفين الذي يتم تناوله عن طريق الفم علاج أساسي لآلام السرطان المتوسطة والحادة.

وكانت المنظمة قالت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للسرطان في 4 فبراير/شباط إن 18.1 مليون حالة سرطان جديدة تظهر سنوياً في العالم، وإن المرض يسبب حالة وفاة واحدة من بين كل 6 وفيات، أي 9.6 مليون حالة وفاة.