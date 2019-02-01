شكرا لقرائتكم ماذا وراء نحافة بعض الناس دون حمية؟.. دراسة تكشف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء نحيلين دون الحاجة إلى قوة إرادة واتباع نظام غذائي قاس.

وحلل علماء من جامعة كامبريدج جينات 1622 شخصاً نحيفا لا يمارسون التمارين الرياضية. وتوصلوا إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم جينات خاصة تجعلهم يأكلون ما يشاؤون دون أي زيادة في الوزن.

موضوع يهمك توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة #أيوا الأميركية إلى أن تناول الأطعمة المقلية، بما في ذلك الدجاج والأسماك، يزيد... توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة #أيوا الأميركية إلى أن تناول الأطعمة المقلية، بما في ذلك الدجاج والأسماك، يزيد... إنذار جديد من الأطعمة المقلية صحة صحة

وأوضح القائمون على التجربة أن ثلثي البشر تقريبا يملكون هذه الجينات ومعظمهم من الآسيويين.

كما توصلوا إلى أن 18% من النحافة "مكتوبة في حمضنا النووي"، ما يفسّر وراثة الأشخاص النحيفين أجسام آبائهم.

ويعوّل الباحثون على نتائج هذه الدراسة لتطوير أدوية جديدة تحاكي آثار جينات النحافة، بحيث يمكن استخدامها في مساعدة الأشخاص الأقل حظا في الحفاظ على أوزانهم.