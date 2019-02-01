شكرا لقرائتكم خبر عن بترضعى طبيعى.. خلى بالك من قصور الغدة الدرقية بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الشائع أن تشعر النساء بالتعب ويعانين من التقلبات المزاجية، وأن يكون لديهن مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى فى الأشهر التالية للولادة، لكن بالنسبة لبعض النساء، يمكن أن تصبح الأعراض مزعجة وقد تشير إلى وجود مشكلة فى الغدة الدرقية تعرف باسم التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة.

التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة يحدث فى البداية فى السنة الأولى بعد الولادة أو الإجهاض وفقا لموقع "verywellhealth"، ويعرف فى تلك الحالة بالتهاب الغدة الدرقية المناعى الذاتى.



الغدة الدرقية والولادة

هناك عدة أنواع من التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة

النوع الكلاسيكى: وفيها يوجد الكثير من هرمونات الغدة الدرقية فى الجسم، تليها فترة من الغدة الدرقية المؤقتة، ثم تعود إلى وظيفة الغدة الدرقية العادية بحلول نهاية العام الأول، يحدث ذلك فى نحو 25% من النساء.

النوع المعزول: يكون لديك فترة من فرط نشاط الغدة الدرقية، لكن ليس قصور الغدة الدرقية، يبدأ هذا عادة بين شهرين إلى 6 أشهر بعد الولادة، ويحدث أيضا فى نحو 25% من النساء.



قصور الغدة الدرقية بعد الولادة

أعراض قصور الغدة الدرقية بعد الولادة

انخفاض مستوى الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية.

تساقط الشعر.

تضخم الغدة الدرقية بشكل غير مؤلم.

اكتئاب وقلق.

بعض الأعراض الأخرى مثل ضعف العضلات، والتهيج، وخفقان القلب، وسرعة ضربات القلب، ورعشة بالجسم، وفقدان الوزن، والإسهال.