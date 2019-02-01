تصوير ثلاثي الأبعاد لسرطان البنكرياس يكشف لغز تشكل الأورام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقنية جديدة لدراسة عينات أنسجة الأورام بالتصوير ثلاثي الأبعاد 3D، أن سرطان البنكرياس يمكن أن يبدأ وينمو بطريقتين مختلفتين، وهو اكتشاف جديد يحل لغزا عمره عقود حول كيفية تشكل الأورام.

ووفق الدراسة المنشورة عن هذه التقنية بدورية "نيتشر" في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، تمكن علماء معهد فرانسيس كريك ببريطانيا من التوصل إلى طريقة تسمح بالتصوير ثلاثي الأبعاد، الذي أنهى عقودا من تصوير ثنائي الأبعاد، كانت تضيع معه الكثير من المعلومات حول سرطان البنكرياس.

والبنكرياس يقبع خلف المعدة ويلعب دورا رئيسيا في عملية الهضم، وهو يعتمد على شبكة من القنوات التي تربطه بأجهزة الجهاز الهضمي الأخرى، وأكثر أنواع سرطان البنكرياس شيوعا موجودة في القنوات، ومع ذلك كان من الممكن فقط رؤية شرائح ثنائية الأبعاد من هذه السرطانات التي تحدث بالقنوات، والتي تحتوي على مجموعة غير مفسرة من الأشكال غير الطبيعية.

ويشرح الدكتور هندريك ميسال من معهد فرانسيس كريك، المؤلف الرئيسي لورقة البحث في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" كيفية التوصل إلى هذه التقنية قائلا: "تعاوننا مع اختصاصيي علم الأمراض في مستشفى King's College في لندن بهدف تطوير أنبوب تحليل يحافظ على سلامة الأنسجة عند أخذ عينات الأورام من المرضى، وبالتالي يحافظ على المعلومات الهيكلية والمورفولوجية".

وبعد ذلك تخضع العينات لمعاملات ببعض المواد الكاشفة التي تستخدم لتكبير العينات، ما يسمح بتحليلها المجهري بواسطة أنظمة تصوير ثلاثية الأبعاد متخصصة "مثل المجاهر المتناظرة أو متحدة البؤر".

وكشف الفريق البحثي باستخدام هذه التقنية عن أن السرطانات تنمو إما إلى داخل القنوات التي تربط البنكرياس بالجهاز الهضمي وإما إلى الخارج اعتمادا على حجم القناة، وهذا يفسر الاختلافات الغامضة في الشكل التي كان الباحثون يرونها في الشرائح ثنائية الأبعاد على مدى عقود، كما يؤكد الدكتور ميسال.

ويضيف أن هذه التقنية يمكن استغلالها لأغراض التشخيص، كما أن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تطبيقها قد تساعد في تطوير علاجات جديدة.