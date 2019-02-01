تعرفى على خطورة صبغة الشعر للمرأه للحامل

لا بد وأن كل امرأة حامل قد شعرت برغبة بصبغ شعرها لعمل تغيير في شكلها ولتتخلص من الكآبة التي تسببها لها تغييرات الحمل.

إلا أنها عزفت عن الفكرة بسبب خوفها من تأثير الصبغة على الجنين، خصوصاً وأن تحذيرات كثيرة تطلق بهذا الشأن.

فهل فعلاً صبغ الشعر أثناء الحمل مضر للجنين، أم أنه لا يشكل أي خطر.

من المعروف أن معظم مستحضرات التجميل وصبغات الشعر مكونة من المواد الكيميائية الضارة التي تحمل الكثير من المضاعفات لصحة لجسم خصوصاً خلال فترة الحمل.

إلا أنه لا يوجد أن دليل علمي قوي يثبت مدى تأثير صبغة الشعر على الجنين خلال الحمل وتبقى الآراء والأقوال متناقضة في ذلك الشأن.

في دراسة حديثة أجريت حول هذا الموضوع ذكرت أنه لا يوجد معلومات أكيدة حول تأثير صبغة الشعر على الحمل. ولكن كشفت أن بعض هذه الصبغات تحتوي علي مواد كيميائية قاسية و قد تتخلل كمية ضيئلة منها فروة الرأس و تدخل الجسم. وبذلك فإن صبغ الشعر أثناء الحمل يهدد نمو طفلك الصغير.

وأكدت أنه إذا كنت ترغبين في صبغة شعر بطريقة آمنة فيمكنك القيام بذلك خلال الثلث الثاني من الحمل حيث يكون الجنين أكثر قوةً.

وبذلك فإن إستخدام صبغة الشعر أثناء الحمل لا يشكل أي تهديد واضح علي الطفل .

و مع ذلك يجب الحذر والانتباه خوفاً علي سلامة الطفل.

كما يمكنك اختيار بدائل طبيعية كالحناء لتلوين شعرك بدلاً من استخدام الصبغات ذات المكونات الكيميائية.

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