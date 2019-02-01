شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب أمراض الشتاء وامنع التهاب المعدة الفيروسى × 10 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أنواع كثيرة من الكائنات الحية الدقيقة التى تسبب التهاب المعدة والأمعاء، إلا أن فيروس الروتا يعتبر السبب الرئيسى للإسهال المميت فى الأطفال.

فى حين أنه لا يمكن تجنب الإصابة بأى نوع من أنواع الكائنات الحية الدقيقة التى تسبب التهاب المعدة، لكن وفقا لتقرير موقع health" 24"، إذا كان لديك جهاز مناعة سليم، فيمكن تقليل فرص العدوى دون أعراض خطيرة.



التهاب المعدة الفيروسى وكيفية علاجه





كيفية مواجهة التهاب المعدة

تشمل التدابير الوقائية لمنع التهاب المعدة ما يلى:

1- تنظيف وتطهير الأسطح التى تشكل خطورة أثناء التعامل المتكرر، مثل مناطق إعداد الطعام وألعاب الأطفال الصغار.

2- تشجيع الذين يعانون من أعراض التهاب المعدة والأمعاء لممارسة النظافة الجيدة (على سبيل المثال غسل اليدين بعد استخدام المرحاض).

3- غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام، وتغيير الحفاضات، والعمل مع التربة، وتنظيف مكان القمامة، واللعب مع الحيوانات الأليفة.

4- غسل اليدين قبل إعداد الطعام، وعند التعامل مع الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة، وقبل تناول الطعام.

5- مراعاة أساليب التخزين الصحية للطعام فى درجة حرارة معتدلة تمنع نمو البكتيريا.



التهاب المعدة

6- طهى جميع الأطعمة بدرجة حرارة الغليان لقتل أى بكتيريا.

7- تقشير الفواكه والخضروات، وغسلها جيدا خاصة تلك التى لا يمكن تقشيرها.

8- إعادة تسخين الطعام المطهى سابقاً إلى 75 درجة مئوية على الأقل.

9- غلى مياه الشرب لبضع دقائق إذا لم يتم ترشيح إمدادات المياه بشكل صحيح وتتم معالجتها بالكلور.

10- إبقاء الحيوانات الأليفة بعيدة عن مناطق تحضير الطعام.