شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك من الحاجات دى هتعملك التهاب فى قرنية العين.. وخطوات تحميك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب القرنية هو التهاب مؤلم يحدث فى القرنية، "قرحة القرنية"، وهو أحد أنواع الإصابة التى تحدث فى هذا الجزء من العين وعادةً ما يكون بسبب إصابة أو عدوى.

وتشمل أول علامة على التهاب قرنية العين، وفقا لموقع " medicinenet"، ألما واحمرار العين مع الشعور بحكة شديدة وحرقان بالعين، مثل أن يكون هناك شىء داخلها قد تظهر أيضاً رؤية الأشياء ضبابية مع كثرة الدموع أو الإفرازات من العين مع تورمها.



التهاب القرنية





أسباب تؤدى إلى التهاب القرنية:

تعرض العين للإصابة، مثل خدش فى العين أو ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة أو ارتداء أنواع لا تناسب العين والتى تسمح للبكتيريا أو الفطريات بإصابتها.

العدوى الفيروسية: عادة ما يكون فيروس الهربس البسيط، أو فيروس الجديرى المائى، أو نزلات البرد، لذا فى حال المرض احرص على عدم لمس عينيك والحفاظ على نظافة يديك.

العدوى البكتيرية: يحدث ذلك فى كثير من الأحيان للأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة، فيمكن أن تنمو البكتيريا عليها إذا لم تنظفها أو تخزينها بشكل صحيح.

أسباب أخرى: نقص فيتامين أ ، أو الأمراض التى تحدث فى الجهاز المناعى، والأمراض التى تسبب جفاف العين يمكن أن تؤدى إلى التهاب القرنية.



الوقاية من التهاب القرنية





خطوات الوقاية من التهاب القرنية