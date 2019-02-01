انت الان تتابع موضوع فترة حضانة الهربس عند الاطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرض الهربس عند الأطفال يعتبر واحد من أسرع الفيروسات انتشارا بين الناس، ولكن يعتبر مرض الهربس له أكثر من نوع، النوع الأول هو الهربس الفموي، وعادة ما يصيب الأطفال الصغار فينتشر الهربس في الشفتين والحلق والتجويف الفموي ويصل حتى اللوزتين، اما الهربس الثاني فهو الذي يصيب الاعضاء التناسلية ولكن ذلك النوع من الفيروس يصيب البالغين، ولكن اليوم سنتعرف على الهربس الذي يصيب الأطفال وكيفية الإصابة وفترة الحضانة وكل المعلومات التي تريد معرفتها عن فيروس الهربس.

هل فيروس الهربس ينتقل من شخص الى اخر

ان فيروس الهربس يمكن ان ينتقل من طفل الى اخر عن طريق رذاذ الفم واللعاب، او يمكن عن طريق لمس الجزء المصاب، وأيضا ينتقل الفيروس عن طريق استخدام الأدوات الخاصة بالمريض.

تعريف مرض الهربس عند الأطفال

الهربس الفموي عند الأطفال هو عبارة عن قرح تحدث في الفم، ويمكن ان تكون تلك القرح حرارية، ونجدها في الشفتين وفي تجويف الفم وأيضا في الحلق وفي اللوزتين.

كما يمكن ان ينتشر الفيروس على الجلد وحول الفم، وعادة ما يكون مؤلم جدا، لذا نجد الطفل المصاب عادة ما يرفض تناول الطعام خوف من الشعور بالألم.

كما يصاب الطفل دائما بارتفاع في درجة الحرارة، ويمكن ان تصل درجة حرارة الطفل الى حوالي 40 درجة.

كما يمكن أيضا ان يحدث تورم في الغدة الليمفاوية الموجودة في الرقبة.

كما نجد ان الفيروس دائما وجود الفيروس بقرنية العين، فهربس العين عادة ما يكون سبب في كثير من المضاعفات خطيرة من الممكن ان تصل الى العمى.

هل فيروس الهربس خطير

عند الإصابة بمرض الهربس عند الأطفال من عمر 6 شهور يكون الفيروس خطر للغاية، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي، وذلك يكون سبب في ان الفيروس ينتشر بشكل كبير، فيمكن ان يصل الفيروس الى العين او حتى يصل الى الجهاز العصبي، ولذلك يقول الأطباء انه يجب ان يبتعد الأطفال الرضع عن الأشخاص المصابون بمرض الهربس.

تشخيص مرض هربس

1_ يجب ان يتم الكشف الطبي المبكر على الأطفال حتى يتم اكتشاف الفيروس.

2_ يمكن ان تقوم أيضا بعمل مزرعة مسح القرح، ويمكن ان تأخذ النتيجة بعد حوالي ثلاث ايام، ولذلك فان الطبيب يطلبها إذا اشتبه في وجود أي اعراض لـ التهاب الحلق

علاج الهربس عند الأطفال

1_ يمكن ان يتم إعطاء الطفل مضاد للفيروس عن طريق الفم، ويستمر العلاج حوالي سبع ايام، ولكن يمكن ان نشعر بتحسن الحالة بعد حوالي خمس أيام من اخذ العلاج.

2_ في بعض الحالات يمكن ان يتم الشفاء التام من الهربس بعد أسبوع الى أسبوعين بحد اقصى، ولكن يفضل ان يأخذ العلاج حتى يخفف من اعراض فيروس الهربس.

اعراض مرض الهربس

1_ يمكن ان نلاحظ الم شديد في العضلات، والحرقة والالم والحكة في الأماكن التي يظهر بها الفيروس، كما نلاحظ ارتفاع كبير في الحمى، وتعب شديد.

2_ حدوث عدد من القرح وأيضا وجود الطفح الجلدي.

3_ ظهور أيضا تقرحات بداخل الفم، فنجد بعض التقرحات على اللثة وفي التجويف الداخلي للفم، وأيضا وجود القرح في اللسان والحلق.

4_ وجود تورم شديد ونزيف في اللثة.

5_ أيضا حدوث تضخم في الغدة الليمفاوية الموجودة في الرقبة.

6_ ظهور بعض التقرحات الصغيرة والتي يمكن ان يكون لونها رمادي وخاصة عند اللوزتين.

7_ الم شديد اثناء الاكل والشرب.

نصائح للعناية بالطفل المصاب

1_ يجب ان تمنعي الطفل من حك الإمكان التي يوجد بها القرح، فتلك الطريقة يمكن ان تكون سبب في انتشار الهربس في عدة أماكن أخرى.

2_ يمكنك وضع بعض الكمادات الباردة على الجلد او حتى على الشفتين فتلك الطريقة تعمل على تخفيف الألم.

3_ يمكن تقديم بعض المشروبات الباردة التي تعمل على تقليل الألم بسبب قرحة الفم، وحتى يتم منع الفم من الجفاف، ولكن يمكن ان تجدي الطفل يرفض الطعام والشراب.

4_ يجب ان تمنعي عن الطفل المشروبات او الاكلات الحامضية، فتلك الاكلات يمكن ان تؤدي الى تهيج القرحة.

كيفية حماية الطفل من عدوى الهربس

1_ يجب ان يتعود الطفل على عدم تقبيل أي شخص من الفم، فهي سبب انتشار الكثير من الامراض.

2_ يجب ان تقومي بفصل أدوات المريض عن باقي افراد الاسرة، كالملاعق والفوط والاطباق وغيرها من الأدوات الشخصية، كما يجب ان يتم غسل أدوات المريض بالماء الساخن.

3_ يجب على الام عدم تقبيل الطفل إذا ظهرت عندك أي قرحة في القم حتى لا ينتقل الفيروس الى الطفل.

فترة حضانة فيروس الهربس

فترة حضانة فيروس الهربس عادة لا يكون لها أي اعراض ظاهرة، ولكن مع ظهور اول اعراض المرض فأنها تظهر بشكل واضح.

ويمكن ان يتم اظهار الاعراض الأولية للمرض يمكن ان تظهر من عامين الى حوالي أربعة اعوام، ولكن يمكن عند بعض الأشخاص مرور سنوات كبيرة دون تفشي المرض.

هل ينتقل مرض الهربس خلال فنترة الحضانة

من الأشياء النادرة للغاية ان يتم انتقال الفيروس في أيام فترة الحضانة نظرا لان الفيروس يأخذ وقت كبير جدا في الظهور، لذا يصعب على الشخص تحديد اللحظة التي أصيبوا فيها بالفيروس.