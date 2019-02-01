شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الكمية التى بتحتاجها يوميا من الألياف وعبارة عن إيه من أطعمتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألياف من العناصر الأساسية في أى نظام غذائي صحي متوازن، ولكن معظمنا لا يأكل ما يكفي من الألياف، بالرغم من أهميتها لصحتنا، حيث إنها تساعد على تحسين عملية الهضم وتقى من أمراض القلب والسكرى من النوع الثانى وسرطان الأمعاء، كما يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن يساعد أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، لأنه يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء.



اطعمة غنية بالالياف

ما هي الألياف؟

الألياف هي كربوهيدرات معقدة يتم تفكيكها من قبل الجسم لتوفير الطاقة في شكل الجلوكوز.

أنواع الألياف

-الألياف القابلة للذوبان

وتوجد في الأطعمة مثل الشوفان والشعير والفاصوليا والبازلاء والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات.

تذوب الألياف القابلة للذوبان في المعدة إلى مادة تشبه الهلام ، وتضمن امتصاص جزيئات الطعام ببطء أكبر، مما يساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم أكثر استقرارًا وخفض الكولسترول.

-الألياف غير القابلة للذوبان

لا تذوب الألياف غير القابلة للذوبان ولكنها تمتص الماء الذي يوفر كميات كبيرة من الرطوبة والرطوبة للبراز، وهو تأثير ملين طبيعي وبالتالي يقلل من أعراض الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.

وتوجد في القمح الكامل - بما في ذلك النخالة والذرة (بما في ذلك الفشار) والشوفان ونخالة الشوفان والمكسرات والفاكهة والخضراوات.

أطعمة غنية بالألياف

-البروكلي.

-التوت.

- الفاصوليا.

-الخبز والحبوب الكاملة.

- البطاطس.

-الذرة.

-المكسرات والبذور.

- الشوفان.

- الشعير.

فوائد الألياف

تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي عالي الألياف يمكن أن يحمينا من السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثانى وبعض أنواع السرطان. لكننا في كثير من الأحيان لا نأكل ما يكفي للحصول على تلك الفوائد الصحية.



الالياف

ما مقدار الألياف التي نحتاجها؟

أوصت كلا من اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية SACN والجمعية البريطانية للتغذية، بزيادة الألياف في نظامنا الغذائي إلى 30 جرام على الأقل في اليوم.

ويُعتقد أن معظم البالغين يستهلكون ما معدله 18 جرامًا في اليوم ، لذلك من المهم زيادة تناولك للألياف.