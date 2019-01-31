طفيل تنشره القطط للمليارات حول العالم يسبب الفصام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة دنماركية من انتشار طفيلي تنشره القطط ويحمله أكثر من ملياري شخص حول العالم ربما يؤدي إلى الإصابة بانفصام الشخصية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة كوبنهاجن أن طفيلي "التوكسوبلازما جوندي" يمكن أن ينتقل إلى الناس عن طريق ملامسة سلات مهملات القطط أو أكل اللحم غير المطبوخ.

ووجدت الدراسة، التي تعد الأكبر من نوعها، أن الطفيلي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالفصام بنسبة ٥٠%. وتوجد بالفعل روابط غير عادية بين الطفيلي وسلوك تغيير العقل، مثل المخاطرة والاكتئاب وحوادث السيارات.



وحلل العلماء في الجامعة بيانات أكثر من ٨٠ ألف فرد في الدراسة بعد التبرع بالدم، سجل منها ٥٩٩١ شخصا حالات نفسية. وتم اكتشاف الطفيل في دم ربع المشاركين الذين درسهم العلماء. ووجدوا أيضا أن ٦١% من الأشخاص يحملون الفيروس المضخم للخلايا "سي إم في"، الذي أظهر أيضا دليلا مماثلا على ضعف القدرات الإدراكية.

وأوضح العلماء أن هذا الطفيلي قد يعطل عمل حمض أميني في الجسم يسمى تريبتوفان. وهذا يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من المستقلبات مثل حمض الكينورينيك، الذي وجد سابقا أنه مرتفع في الأشخاص المصابين بالفصام. والتريبتوفان هو أيضا الركيزة الأساسية للسيروتونين، الذي يشارك في الاضطرابات الاكتئابية.

