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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح أفضل الزيوت المناسبة للطبخ والقلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الغذاء والدواء أن زيت الزيتون مناسب للقلي أو الطبخ حتى 210 درجات مئوية، وفي حال الطبخ بدرجات أعلى يفضل استخدم زيوت أخرى مثل الذرة، أو دوار الشمس.
وأضافت الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن استخدام الزيوت النباتية بجميع أنواعها في الطبخ أو القلي بما فيها، “زيت الزيتون”، ما لم تصل درجة حرارتها إلى مرحلة التدخين أو الاحتراق.
وأضافت أنه يفضل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة خصوصاً في القلي العميق مثل زيت الفول السوداني، الكانولا، الذرة، دوار الشمس.
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