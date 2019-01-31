شكرا لقرائتكم هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن تناول مسكنات ألم معروفة يعزز فرص النجاة من أنواع محددة من السرطان.

وتوصلت الدراسة إلى أن مسكنات الألم مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين تزيد من فرص النجاة من المرض الخبيث ما بين 25-78%، وإنما فقط للمرضى الذين يحمل سرطانهم جينا معدلا يعرف بـ PIK3CA، وهو الطفرة التي يحملها ثلث الأورام التي تظهر في منطقتي الرأس والرقبة.

وشملت الدراسة 266 مريضا مصابا بالسرطان في منطقة الرأس والرقبة في المركز الطبي لجامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، 75 منهم حاملون لهذه الطفرة.

الباحثون نظروا في نسب البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات للمشخصين بالمرض، ووجدوا أن الاستخدام المنتظم للاسبرين والبروفين عزز من هذه النسب، لكنهم حذروا في الوقت ذاته من أن هذه نتيجة أولية وستحتاج إلى تكرارها في تجربة سريرية.