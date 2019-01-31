شكرا لقرائتكم شد الوجه بالأكسجين والليزر مع د. نادر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان البحث عن الجمال ولا يزال هو الشغل الشاغل لكل النساء على مر العصور، فقد بحثت النساء كثيرا عن كل السبل الممكنة للحصول على وجه جميل مشدود بدون تجاعيد وترهلات، وتباينت هذه الطرق بدءا من استخدام الأعشاب الطبيعية والوصفات التقليدية، وحتى العمليات الجراحية في وقتنا الحالي.

وتعتبر تقنية oxygen assisted face lift التي ينفذها الدكتور نادر صعب من أحدث تقنيات شد الوجه، وتعتمد على استعمال الأكسجين والليزر لتجديد خلايا البشرة.