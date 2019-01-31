شكرا لقرائتكم فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني.. تعرفوا عليها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل باحثون أميركيون إلى أن للشاي الأسود الصيني قدرة على تفكيك الخلايا السرطانية.

ومن خلال التجارب المخبرية أكدت مجموعة من العلماء في جامعة سانت لويس ميزوري الأميركية، أن خلاصة الشاي الصيني الأسود لديها القدرة على الوقاية من سرطان الثدي.

فقد اكتشف العلماء أن لديه خواص قادرة على إيقاف نمو الخلايا تلك وتدمير الحمض النووي لها.

وجاءت نتائج تلك الدراسة بعد تحليل معدل الإصابة و الوفاة بسبب سرطان الثدي في الصين، حيث لاحظ الباحثون أن المناطق التي تتميز باستهلاك عالٍ للشاي الصيني الأسود تتميز بانخفاض معدل الإصابة لديهم.

ليس ذلك فحسب، فقد أكد العلماء أن خلاصة الشاي لديها فاعلية على ستة أنواع مختلفة من خلايا سرطان الثدي.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن تلك النتائج تعد مبشرة، خاصة أنها تكاد تكون خالية من الآثار السلبية على المريض أو من يرغب في الوقاية من المرض.