شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. خلايا الدم البيضاء خط الدفاع الأول بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلايا الدم البيضاء أو كريات الدم البيضاء هي خط دفاع الجسم الرئيسى ضد العوامل المعدية (البكتيريا والفيروسات) والخلايا السرطانية والمادة الغريبة.

في حين أن بعض خلايا الدم البيضاء تستجيب للتهديدات الخارجية ضد الجسم عن طريق ابتلاع وهضم الأجسام الغريبة ، إلا أن البعض الآخر يقوم بإطلاق إنزيم يحتوي على حبيبات تدمر أغشية الخلايا وفقا لتقرير موقع "thoughtco" .

تنمو خلايا الدم البيضاء من الخلايا الجذعية في نخاع العظام، حيث تنتشر فى الدم والسائل الليمفاوى ويمكن أيضا أن توجد في أنسجة الجسم، تنتقل كريات الدم البيضاء من الشعيرات الدموية إلى الأنسجة عبر حركة الخلية تسمى التكوُّن حيث تسمح لخلايا الدم البيضاء بالرد على التهديدات في أماكن مختلفة من الجسم.



خلايا الدم البيضاء

بعض الأنواع التى تتشكل منها خلايا الدم البيضاء1- الخلايا البلعمية

وهى التى تبتلع البكتيريا وتدمرها كجزء من الاستجابة المناعية للجسم، وهى أكبر خلايا الدم البيضاء التى توجد فى الأنسجة كلها تقريبًا، تعمل على هضم الخلايا ومسببات الأمراض عن طريق غمرهم في عملية تسمى البلعمة.

2- الخلايا التغصنية

تمتد الخلايا التغصنية من جسم الخلية المتشابهة إلى تشعبات العصبون فى الدماغ، وتوجد تلك الخلايا عادة في الأنسجة الموجودة في المناطق التي تتلامس مع البيئة الخارجية ، مثل الجلد والأنف والرئتين والجهاز الهضمي، وتساعد تلك الخلايا على التعرف على مسببات الأمراض من خلال تقديم معلومات إلى الخلايا الليمفاوية في العقد اللمفية والأعضاء الليمفاوية.

3- الخلايا البائية اللمفاوية

الخلايا البائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء التى تشارك في الاستجابة المناعية. أنها تمثل 10 % من الخلايا الليمفاوية في الجسم، تنتج الخلايا البائية بروتينات متخصصة تسمى الأجسام المضادة لمكافحة مسببات الأمراض.

4- الخلايا التنظيمية

يميز هذا النوع الخلايا المصابة أو السرطانية من خلايا الجسم الطبيعية والخلايا المهاجمة التي لم يتم تحديدها كهيئة مائية .