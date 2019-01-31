شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: وجبة الإفطار ليست أهم وجبة في اليوم لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون أن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم يجب أن يتخطوا وجبة الإفطار، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقد اقترحت الدراسات السابقة أن تناول وجبة كبيرة في الصباح يحد من شهيتنا على مدار اليوم، مما يساعد على تقليل الوزن، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن وجبة الإفطار قد لا تساعد الناس على التحكم في وزنهم.

قام فريق من جامعة موناش في ملبورن ، أستراليا ، بتحليل تأثير تناول وجبة الإفطار بانتظام على تغيير الوزن ومقدار استهلاك الطاقة اليومي ، استنادًا إلى أدلة من 13 دراسة ، بشكل رئيسي في بريطانيا والولايات المتحدة ، منذ 28 عامًا.

ووجد الباحثون أنه لا يوجد دليل جيد يدعم فكرة أن تناول وجبة الإفطار يعزز فقدان الوزن - أو أن تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة الوزن.

وفي الواقع ، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار كانوا يتناولون سعرات حرارية يومية أعلى من الأشخاص الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار.