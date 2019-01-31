اطعمة تزيد قلوية الدم

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جوهر النظام الغذائي القلوي يضع التركيز على الحفاظ على مستوى صحي من درجة الحموضة لتعزيز الصحة العامة، ولكن لماذا وجود مستوى صحي من درجة الحموضة مهم، إن اتباع نظام غذائي قلوي هو واحد من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام به لصحتك، من الوقاية من السرطان إلى زيادة مستويات الطاقة ، فهو نظام غذائي مليء بالمزايا .

ما هو النظام الغذائي القلوي وأهميته

تسعى أجسادنا للحفاظ على مستوى pH محدد جدًا ، وهو مقياس لـ حموضة الدم من خلال النظر إلى تركيز أيونات الهيدروجين، ويمكن أن تتراوح المستويات من 0 شديد الحموضة إلى 14 درجة عالية من القلوية، والرقم الهيدروجيني الأمثل للجسم يحوم في الوسط حوالي 7.35 إلى 7.45 ، والذي يعتبر محايدًا، وتعمل الكلى لدينا بقوة للحفاظ على هذا التوازن، أو توازن وتنظيم مستوى الحموضة لدينا عن طريق إخراج أيونات الهيدروجين إضافية في البول وإعادة امتصاص بيكربونات من البول، وإذا فشلت الكلى في القيام بذلك ، فإن أقل من 7.35 إلى 7.45 يمكن أن يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة .

والحماض ، الذي يحدث عندما يكون الدم يحتوي على مستوى متزايد من الحمض ، يمكن أن يسبب ضررا في الجسم ويمكن أن يكون قاتلا في الحالات الشديدة، وتشمل الأعراض التنفس السريع ، والتعب ، والارتباك ، واليرقان ، وانخفاض الشهية ، وزيادة معدل ضربات القلب، وليس هذا فقط ، ولكن الخلايا السرطانية والمرض تزدهر في البيئات الحمضية والمنخفضة الأكسجين، يساعد وجود الجسم في بيئة قلوية غنية بالأكسجين من عدم تمكن السرطان أو الأمراض الأخرى من البقاء أو إصابة جسدك، وقد ثبت ذلك في أوائل القرن العشرين من قبل أوتو واربورغ ، وهو عالم فاز بجائزة نوبل لأبحاثه في هذا المجال ، وهذا هو السبب في أهمية خلق بيئة صحية قلوية تعزز الصحة الجيدة مع الوقاية من الأمراض المزمنة والالتهاب .

كيف يمكن الحصول على بيئة قلوية في الجسم

إن أفضل طريقة هي من خلال النظام الغذائي القلوي، كما أن لنظامنا الغذائي تأثيرًا كبيرًا على جميع الجوانب الأخرى لصحتنا ، فقد يؤثر أيضًا على مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم، حيث أنه في السبعينيات من القرن التاسع عشر ، استخدم العالم مارسيلين بيرثيلوت آلة تسمى مسعر قنبلة لقياس كمية الحرارة التي تم إنتاجها أثناء التفاعلات الكيميائية، واستخدم هذا الجهاز لحرق الأطعمة المختلفة ، والتي أنتجت مادة تشبه الرماد، وعن طريق خلط الرماد بالماء تمكن Berthelot من اختبار الأطعمة المختلفة وتحديد مستويات الحموضة .

ووجد أن معظم العناصر المستندة إلى النباتات ، بما في ذلك العديد من الفواكه والخضروات ، كانت تحتوي على أس هيدروجيني أعلى وكانت أكثر قلوية في حين أن اللحوم والأطعمة المصنعة الأخرى كان لها عادة درجة حموضة أقل وكانت أكثر حمضية، وكانت هذه النتائج التي وضعت حقا الأساس لـ نظام غذائي القلوية، والنظام الغذائي القلوي يشجع على تناول المزيد من الأطعمة المكونة للقلويات ، مثل البروتينات النباتية والفواكه والخضراوات، كما إنه يحد من الأطعمة التي تتكون من الأحماض في الجسم ، مما يعني كميات أقل من اللحوم والحبوب والأطعمة المصنعة، وهذا يعزز مستوى صحي درجة الحموضة .

فوائد نظام غذائي قلوي

فوائد النظام الغذائي القلوي تذهب أبعد من إبقاء مستوى الرقم الهيدروجيني صحي، في الواقع يمكن أن يؤثر الحفاظ على مستوى القاعدة الحمضي في جميع جوانب صحتك، فالنتيجة التي ستحصل عليها عند اتباع نظام غذائي قلوي هي :

1- التخفيف من الالتهاب المزمن والألم

ارتبط الحماض بألم الظهر وآلام المفاصل والتهاب مزمن وحتى الصداع، وقد أظهرت الدراسات أن استعادة توازن الحمض القاعدي يمكن أن يخفف الأعراض السلبية بينما يخفف الألم والالتهاب .

2- يزيد من امتصاص الفيتامينات

ستحصل على الكثير من المعادن القلوية ، مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم ، في النظام الغذائي القلوي، وهذه الفيتامينات حاسمة للعديد من الوظائف المختلفة في جميع أنحاء الجسم ، من تشكيل العظام لدعم وظيفة المناعة، بالإضافة إلى ذلك فإن الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم يمكن أن يساعد في امتصاص الفيتامينات الأخرى ، مثل فيتامين د ، مما يسهل تلبية احتياجاتك .

3- يقلل من ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية

قد وجدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي عالي في حمض يرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم، واتباع نظام غذائي قلوي يمكن أن يقلل من الالتهابات في حين ينخفض ​​ضغط الدم ويحافظ على صحة قلبك، كذلك الخلايا السرطانية التي تحب البيئات الحمضية وتعتمد عليها فعليًا للبقاء على قيد الحياة، فإن اتباع نظام غذائي قلوي يمكن أن يساعد في تغيير الرقم الهيدروجيني الخاص بك لمنع تطور السرطان، وبالإضافة إلى ذلك ، النظام الغذائي القلوي غني بالفواكه والخضار ، مما يعني أنك ستحصل على الكثير من مضادات الأكسدة لمكافحة السرطان من خلال طعامك أيضًا .

قائمة بالأطعمة التي تساعد على زيادة القلوية في الدم

1- البنجر .

2- السبانخ .

3- الكرنب .

4- المأكولات خالية الجيلاتين .

5- الموز .

6- بطاطا حلوة .

7- الكرفس .

8- الجزر .

9- الكيوي .

10- القرنبيط .

11- الكرز .

12- الباذنجان .

13- الكمثرى .

14- البندق .

15- الأناناس .

16- الكوسة .

17- الفراولة .

18- التفاح .

19- البطيخ .

هل النظام الغذائي القلوي جيد لجميع الأشخاص

اتباع نظام غذائي قلوي يعني اختيار الفواكه والخضروات على خيارات أعلى من السعرات الحرارية والدهون، كما ستتجنب تناول الأطعمة الجاهزة ، والتي تحتوي على الكثير من الصوديوم، فهذه أخبار رائعة لصحة القلب لأن هذه الخطوات تساعد على خفض ضغط الدم والكولسترول ، وهي عوامل خطر كبيرة لأمراض القلب، كذلك الحصول على وزن صحي مهم أيضا في الوقاية من داء السكري والتهاب المفاصل وعلاجه .