انت الان تتابع موضوع قائمة بـ ” الاطعمة القلوية “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتمد النظام الغذائي القلوي على فكرة أن استبدال الأطعمة التي تحتوي على حمض بالأطعمة القلوية، والتي يمكن أن تحسن الصحة، حتى إن أنصار هذا النظام الغذائي يدعون أنه يمكن أن يساعد في مكافحة الأمراض الخطيرة مثل السرطان .

ما هو النظام الغذائي القلوي

النظام الغذائي القلوي يعرف أيضا باسم النظام الغذائي الحمضي القلوي أو النظام الغذائي رمادي القلوية، وفرضيته هو أن النظام الغذائي الخاص بك يمكن أن يغير قيمة الرقم الهيدروجيني، أو قياس الحموضة أو القلوية من جسمك، وكذلك الأيض يمكن تحويل الطعام إلى طاقة وتنشيط عملية الأيض، ويتضمن النظام القلوي تفاعل كيميائي يكسر كتلة صلبة، ومع ذلك فإن التفاعلات الكيميائية في الجسم تحدث بطريقة بطيئة .

وكما يتبين ، يمكن أن تكون النفايات الأيضية قلوية وتسمى أيضًا بالحياد أو الحمضية، ويدعي أنصار هذا النظام الغذائي أن النفايات الأيضية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حموضة الجسم، وبعبارة أخرى ، إذا كنت تأكل الأطعمة تترك الرماد الحمضي ، فإنه يجعل الدم أكثر حمضية، وإذا كنت تتناول الأطعمة التي تترك الرماد القلوي فإنه يجعل الدم أكثر قلوية، ووفقًا لفرضية الرماد الحمضي ، يعتقد أن الرماد الحمضي يجعلك عرضة للمرض، في حين يعتبر الرماد القلوي وقائيًا من الأمراض، وعن طريق اختيار المزيد من الأطعمة القلوية ، يجب أن تكون قادرا على حماية جسمك وتحسين الصحة .

المجموعات الغذائية

المكونات الغذائية التي تترك الرماد الحمضي تشمل البروتين والفوسفات والكبريت، بينما تشتمل المكونات القلوية على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وتعتبر مجموعات غذائية معينة حمضية أو قلوية أو محايدة :

1- الحمضية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والحبوب والمشروبات الغازية .

2- محايد، مثل الدهون الطبيعية والنشويات والسكريات .

3- القلوية، مثل الفواكه والمكسرات والبقوليات والخضروات .

الأطعمة التي تحتوي على نظام قلوي

1- البنجر .

2- السبانخ .

3- الكرنب .

4- المأكولات خالية الجيلاتين .

5- الموز .

6- البطاطا الحلوة .

7- الكرفس .

8- الجزر .

9- الكيوي .

10- القرنبيط .

11- الكرز .

12- الباذنجان .

13- الكمثرى .

14- البندق .

15- الأناناس .

16- الكوسة .

17- الفراولة .

18- التفاح .

19- البطيخ .

أهمية المأكولات القلوية

إن تناول نظام غذائي قلوي لا يجب أن يكون شديدًا أو صعبًا، وتعتبر تجربة الوصفات النباتية الجديدة ، مثل تلك المذكورة أعلاه ، واحدة من أسهل الطرق لبدء زيادة كمية الأطعمة القلوية التي تدمجها في نظامك الغذائي كل يوم، ومن خلال تناول نظام غذائي قلوي للغاية ، يمكنك أن تتوقع الحصول على مزيد من الطاقة ، والتركيز الذهني بشكل أفضل ، ونظام مناعي أقوى وشعور عام أكبر بالرفاهية أثناء تعاملك مع تحديات الحياة اليومية، وتعتبر المأكولات القلوية مهمة لجسمك حيث :

1- الغذاء يؤثر على درجة الحموضة في البول الخاص بك ، وليس دمك .

2- تبقى المأكولات القلوية الرقم الهيدروجيني لدمك ثابتًا .

في الواقع ، من المستحيل تقريبًا أن يغير الطعام قيمة الرقم الهيدروجيني للدم لدى الأشخاص الأصحاء ، على الرغم من أن التقلبات الدقيقة يمكن أن تحدث ضمن المعدل الطبيعي، ومع ذلك يمكن للطعام بالتأكيد تغيير قيمة الرقم الهيدروجيني لبولك، وعلى الرغم من أن التأثير متغير إلى حد ما ولكن فرز الأحماض في البول هو أحد الطرق الرئيسية التي ينظم بها جسمك درجة الحموضة في الدم، على سبيل المثال إذا تناولت شريحة كبيرة من اللحم سيكون البول أكثر حمضية بعد عدة ساعات بينما يزيل جسمك النفايات الأيضية من نظامك، لذا ، فإن درجة الحموضة في البول هي مؤشر ضعيف على درجة الحموضة الكلية للجسم والصحة العامة، ويمكن أيضا أن تتأثر بعوامل أخرى غير النظام الغذائي مثل هشاشة العظام، وهشاشة العظام هو مرض عظمي متطور يتميز بانخفاض في محتوى المعادن في العظام، وهو شائع خاصة بين النساء بعد سن اليأس ويمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الاصابة بكسور .

نظرية الأطعمة القلوية

يعتقد العديد من أنصار الحمية القلوية أنه من أجل الحفاظ على درجة الحموضة في الدم ، يأخذ جسمك معادن قلوية مثل الكالسيوم من عظامك لتخزن الأحماض من الأطعمة المكونة للحامض التي تتناولها، ووفقا لهذه النظرية فإن الحمية الغذائية المكونة للحامض ، مثل النظام الغذائي الغربي القياسي ، سوف تتسبب في فقدان الكثافة المعدنية للعظام، وتعرف هذه النظرية باسم فرضية الحموضة الرمادية لترقق العظام، ومع ذلك ، فإن هذه النظرية تتجاهل وظيفة الكليتين ، والتي تعتبر أساسية لإزالة الأحماض وتنظيم درجة الحموضة في الدم، وتنتج الكلى أيونات البيكربونات التي تحد من الأحماض في الدم ، مما يتيح لجسمك إدارة درجة الحموضة في الدم عن كثب، وينخرط الجهاز التنفسي أيضا في السيطرة على درجة الحموضة في الدم، وعندما ترتبط أيونات البيكربونات من الكليتين بالأحماض في دمك ، فإنها تشكل ثاني أكسيد الكربون ، الذي تتنفسه ، والمياه التي تتبولها .

الأحماض وعلاقتها بالسرطان

كثير من الناس يجادلون بأن السرطان ينمو فقط في بيئة حمضية ويمكن علاجها أو شفاءها مع نظام غذائي قلوي، ومع ذلك تستنتج مراجعة شاملة حول العلاقة بين الحماض الذي يسببه النظام الغذائي أو زيادة حموضة الدم الناجم عن النظام الغذائي، ولكن لا يوجد رابط مباشر بالسرطان، فأولاً لا يؤثر الطعام بشكل كبير على درجة الحموضة في الدم ، وثانياً حتى لو افترضنا أن الطعام يمكن أن يغير بشكل كبير من قيمة الرقم الهيدروجيني للدم أو الأنسجة الأخرى ، فإن الخلايا السرطانية لا تقتصر على البيئات الحمضية فقط، ففي الواقع ينمو السرطان في أنسجة الجسم الطبيعية ، والتي لديها درجة الحموضة القلوية قليلا من 7.4 .

ونجحت العديد من التجارب في زراعة الخلايا السرطانية في بيئة قلوية ، وبينما تنمو الأورام بشكل أسرع في البيئات الحمضية ، فإن الأورام تخلق هذه الحموضة بنفسها، كما إنها ليست البيئة الحمضية التي تخلق السرطان، بل السرطان الذي يخلق البيئة الحمضية .