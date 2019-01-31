كتب إسم زوجته على "غوغل" واكتشف المصيبة

قرّر رجل أسترالي بعد 5 سنوات زواج، أن يبحث عن إسم زوجته الأميركية على محرك البحث "غوغل"، لتنقلب حياته رأساً على عقب بعدما ظهرت نتيجة البحث.

فقد دفع الفضول "أندرو موراي" للقيام ببحث عن زوجته "بروك لين كروز" التي تعرّف عليها عبر الإنترنت قبل أن يرتبط رسمياً بها، وذهل عندما اكتشف أنها "مجرمة خطرة".

وفي التفاصيل، قرّر "موراي" الإنفصال عن "كروز" بعدما لاحظ سلوكها الغريب وهوسها بعالم الجريمة وقصص القتلة المتسلسلين، وفي انتظار ورقة الطلاق اكتشف ارتباطها بعدة جرائم وبأنها قامت بتزوير أوراقها الثبوتية، فسارع للإبلاغ عنها لدى السلطات الأسترالية والأميركية.

وقد أعرب الزوج خلال مقابلة صحافية عن ذهوله بما حصل، وأفاد أنه لا يرغب بالتحدث إليها ولكنه لن يمنع ابنته من ذلك لأنها أمها، مضيفاً "لقد اختفت لفترة طويلة، وكان اتصالها مع ابنتها على "فيسبوك" متقطعاً.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة توضّح أهمية العلاج المرتكز على الإنترنت في علاج الاكتئاب

الإنترنت يؤثر سلبيًا على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة