شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن الغثيان المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغثيان من الحالات المزعجة التى نتعرض لها ويسبب ألما شديدا فى البطن يصاحبه الصداع وعدم القدرة على بذل مجهود، قد يكون الغثيان بسبب مرضى أو نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الغثيان المتكرر وفقا لما ذكره موقع webmd

الغثيان س: ما هى أسباب الغثيان المتكرر؟

س: ما هى أسباب الغثيان المتكرر؟ ج: 1:دوار الحركة أو دوار البحر. 2:الاثار الجانبية لبعض الادوية قد تسبب الغثيان المتكرر. 3:الضغط النفسى والقلق والتوتر يزيد من الشعور بالغثيان. 4:أمراض المرارة . 5:التسمم الغذائى. 6:اضطرابات المعدة وعسر الهضم. 7:الافراط فى تناول الطعام. 8:الحساسية تجاه روائح معينة. 9:النوبات القلبية. 10:ارتجاج فى المخ. 11:ورم فى المخ. 12:قرحة المعدة. 13:تناول كميات كبيرة من الكحول. 14:انسداد الامعاء.

غثيان س:هل الغثيان المتكرر يسبب أضرار على الصحة؟

س:هل الغثيان المتكرر يسبب أضرار على الصحة؟ ج: فى الغالب الغثيان لا يسبب اضرار ولكن تكراره قد يسبب الغثيان وزيادة العطش وجفاف الفم والشفتين ومشاكل فى التنفس. س:ما هى العلامات المصاحبة للغثيان والتى تستدعى زيارة الطبيب؟

س:ما هى العلامات المصاحبة للغثيان والتى تستدعى زيارة الطبيب؟ ج: 1: الصداع الشديد او تصلب فى الرقبة. 2:الخمول والارتباك. 3:ألم شديد فى البطن. 4: اسهال . 5: التنفس السريع أو النبض الشديد. س: ما هو علاج الغثيان؟

س: ما هو علاج الغثيان؟ ج:يكون علاج الغثيان على حسب السبب، فيجب زيارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب للحالة ووقف الغثيان المتكرر.

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