شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: سريلانكا توقف واردات بودرة جونسون آند جونسون بيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت سريلانكا واردات مسحوق جونسون آند جونسون بيبى حتى تثبت الشركة أن منتجها خالٍ من الأسبستوس المسبّب للسرطان.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يزال من الممكن بيع المخزونات الحالية من المنتج فى المتاجر ولكن لن تكون هناك أى واردات جديدة من التلك.

وقال مسئولان حكوميان والموزع المحلى للمنتج إنهم ينتظرون نتائج الاختبارات قبل إلغاء القرار.

وفى 14 ديسمبر، ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة جونسون آند جونسون كانت على علم منذ عقود بأن الأسبستوس يكمن فى بودرة الأطفال.

اعتمد التقرير على آلاف الصفحات من مذكرات الشركة والتقارير الداخلية وغيرها من الوثائق السرية.

وفشلت شركة جونسون J & J فى الإبلاغ عن نتائج ثلاثة اختبارات من قبل ثلاثة مختبرات مختلفة من عام 1972 حتى عام 1975 والتى وجدت الأسبستوس فى بودرة التلك إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”.

ووصفت مجموعة شركات جونسون قصة رويترز بأنها "من جانب واحد، كاذبة وتحريضية".

لكنه كان كافيًا لدفع العديد من البلدان، بما فى ذلك الهند، إلى إجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت المادة الكيميائية المسببة للسرطان موجودة فى بودرة التلك الشعبي.