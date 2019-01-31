انت الان تتابع موضوع اسباب و اعراض زيادة قلوية الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القلاء هو حالة تحتوي فيها سوائل الجسم على قاعدة قلوية زائدة، وهذا هو عكس الحمض الزائد، فعندما تحتوي سوائل جسمك على الكثير من الحمض ، يعرف باسم الحماض، ويحدث الحماض عندما لا تستطيع الكلى والرئتان الحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم، وهناك العديد من عمليات الجسم التي تنتج حمض، ويمكن للرئتين والكليتين أن تعوضان عادة عن اختلال بسيط في درجة الحموضة ، لكن المشاكل مع هذه الأعضاء يمكن أن تؤدي إلى تراكم الحمض الزائد في جسمك .

أسباب ارتفاع القلوية

تحافظ الكليتان والرئتان على التوازن المناسب من مستوى الرقم الهيدروجيني المناسب، والمواد الكيميائية التي تسمى أحماض وقواعد، ويؤدي انخفاض مستوى ثاني أكسيد الكربون “الحمض”، أو زيادة مستوى بيكربونات “القاعدة”، إلى جعل ارتفاع القلوية في الدم وجعل الجسم قلوياً للغاية، وهي حالة تسمى القلاء، ويحدث القلاء عندما يكون جسمك يحتوي على العديد من القواعد، وقد تكون هذه الحالة مرتبطة أيضًا بالمشاكل الصحية الأساسية الأخرى مثل انخفاض البوتاسيوم أو نقص بوتاسيوم الدم، وكلما تم اكتشافها وعلاجها سابقًا ، كانت النتيجة أفضل .

أعراض زيادة القلوية

1- القيء الزائد .

2- مرض الغدة الكظرية .

3- خسارة كبيرة من البوتاسيوم أو الصوديوم في فترة قصيرة من الزمن .

4- الغثيان .

5- الدوخة .

6- تشنجات عضلية .

7- ارتعاش العضلات .

8- صعوبة في التنفس .

ما الفرق بين الحمض والقاعدة

الحمض : عبارة عن مادة تتبرع بها أيونات الهيدروجين، وبسبب هذا عندما يتم إذابة الحمض في الماء ، يتم تغيير التوازن بين أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد، والآن هناك المزيد من أيونات الهيدروجين من أيونات الهيدروكسيد في المحلول، وهذا النوع من هو حامض .

القاعدة : هي مادة تقبل أيونات الهيدروجين، وعندما يتم إذابة القاعدة في الماء ، فإن التوازن بين أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ينحرف في الاتجاه المعاكس، وذلك لأن القاعدة تمتص أيونات الهيدروجين ، وتكون النتيجة هي حل مع أيونات هيدروكسيد أكثر من أيونات الهيدروجين، وهذا النوع من يسمى القلوي .

أنواع القلاء

1- قلاء الجهاز التنفسي

يحدث القلاء التنفسي عندما لا يكون هناك ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم، وغالبًا ما يحدث بسبب :

1- فرط التنفس ، والذي يحدث عادة مع القلق .

2- ارتفاع في درجة الحرارة .

3- نقص الأكسجين .

4- التسمم الغذائي .

5- مرض الكبد .

6- أمراض الرئة .

2- القلاء الاستقلابي

القلاء الاستقلابي عبارة عن حالة تنتج عن زيادة تركيز البيكربونات في السائل الخارج خلوي، أو ضياع شوارد الهيدروجين من الجسم .

3- قلاء نقص الخلايا البائية

يحدث القلاء الناجم عن نقص الخلايا عند حدوث انخفاض ملحوظ في كلوريد الجسم، وهذا يمكن أن يكون بسبب التقيؤ أو التعرق لفترة طويلة، والكلوريد هو مادة كيميائية مهمة مطلوبة للحفاظ على التوازن في سوائل الجسم ، وهو جزء أساسي من سوائل الجسم الهضمية .

4- قلاء نقص البوتاسيوم في الدم

قلاء نقص سكر الدم يحدث عندما يفتقر جسمك إلى الكمية الطبيعية للبوتاسيوم المعدني، وعادةً ما تحصل على البوتاسيوم من طعامك ، ولكن عدم تناول كمية كافية منه نادراً ما يكون سبب نقص البوتاسيوم، ومرض الكلى والتعرق الشديد والإسهال هي بعض الطرق القليلة التي يمكن أن تخسر الكثير من البوتاسيوم، والبوتاسيوم ضروري لأداء وظائف :

1- القلب .

2- الكلى .

3- الجهاز العصبي .

4- الجهاز الهضمي .

كيف يمكنني منع زيادة القلوية

عن طريق الحفاظ على صحة جيدة وتناول نظام غذائي صحي ، وشرب الكثير من الماء، يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات والبوتاسيوم في مكافحة النقص في المنحل بالكهرباء، وتوجد المغذيات والبوتاسيوم أساسًا في الفواكه والخضروات ، بالإضافة إلى بعض الأطعمة الأخرى ، مثل :

1- الجزر .

2- الموز .

3- الحليب .

4- الفاصوليا .

5- السبانخ .

6- الشوفان .

وتتضمن الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع الجفاف ما يلي :

1- شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا .

2- شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين .

3- تجنب المشروبات الغازية أو العصائر ، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يجعل الجفاف أسوأ .

4- الحد من الكافيين ، الذي يوجد في الصودا والشاي والقهوة .

5- من المهم أن تتذكر أنك تعاني من الجفاف إذا شعرت بالعطش .

ويمكن أن يحدث الجفاف بسرعة أيضًا إذا فقدت الكثير من الإلكتروليتات، كما يمكن أن يحدث هذا عند التقيؤ من الأنفلونزا، وإذا لم تتمكن من الاحتفاظ بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في معدتك ، تأكد من أنك لا تزال تشرب السوائل الكافية ، مثل الماء والمشروبات الرياضية والحساء القائم على المرق .

علاج زيادة القلوية

تعتمد خطة العلاج الخاصة بك على سبب قلاءك، فمستوى ثاني أكسيد الكربون الخاص بك يحتاج إلى العودة إلى طبيعته إذا كان لديك قلاء الجهاز التنفسي، وإذا كان لديك تنفس سريع يسببه القلق ، فإن التنفس البطيء العميق يمكن أن يحسن الأعراض وينظم مستوى الأكسجين لديك، وإذا أظهرت الاختبارات أن مستوى الأكسجين لديك منخفض ، فستحتاج إلى تلقي الأكسجين من خلال قناع، وإذا كان تنفسك السريع يسببه ألم فإن علاج الألم سيساعد على إعادة معدل ضربات القلب إلى طبيعته وتحسين الأعراض، وإذا كان قلاءك سببه فقدان مواد كيميائية مثل الكلوريد أو البوتاسيوم ، فسوف يتم وصف الأدوية أو المكملات الغذائية لتحل محل هذه المواد الكيميائية .