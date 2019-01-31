5 طرق آمنة لانقاص الوزن خلال الحمل

زيادة الوزن خلال الحمل أمر طبيعي؛ بل وصحي أيضاً، يستمر جسمك في النمو ويخضع لتغييرات عديدة لاستيعاب نمو الطفل؛ لهذا، تحتاج المرأة ذات الوزن الطبيعي إلى 300 سعرة حرارية إضافية في اليوم أكثر مما تحتاجه قبل الحمل.

هل من الآمن فقدان الوزن أثناء الحمل؟

إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن خلال الحمل بمعدل يفوق التوقعات الطبيعية؛ فقد يطلب منكِ الطبيب فقدان بعض الوزن للحفاظ على صحتكِ وصحة الجنين أيضاً، لكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب، أما اتباع الحميات الغذائية خلال الحمل دون الرجوع للطبيب؛ فقد يعرض الأم والجنين للخطر.

الحقيقة أن فقدان أو اكتساب الوزن يأخذ مساره الطبيعي أثناء الحمل، قد تفقد الأم الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب الغثيان، ثم تبدأ في اكتساب الوزن خلال الثلثين التاليين.

لدينا بعض النصائح السهلة لكيفية إنقاص الوزن أثناء الحمل، إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، النصائح التالية لن تضر بحملك:

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1. فهم احتياجاتك من السعرات الحرارية:

لا تحتاج جميع النساء الحوامل إلى اكتساب قدر متساوٍ من الوزن؛ لذا، تحتاج كل حامل إلى معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها حسب توجيهات الطبيب.

2. تناول عدة وجبات صغيرة:

هذه القاعدة سليمة إذا كنتِ ترغبين في إنقاص الوزن، سواء أكنتِ صحيحة عندما حملت أم لا، تناولي عدة وجبات على مدار اليوم، بشرط أن تكون صغيرة؛ فهذا من شأنه أن يحفز الجسم على حرق الدهون، ويحميكِ من نوبات الجوع الشديدة.

3. تناول الفيتامينات خلال الحمل:

يحتاج جسم المرأة الحامل إلى تغذية إضافية أثناء الحمل؛ لذلك يصف الطبيب المكملات الغذائية، التي تساعد الجسم على القيام بوظائفه بشكل سليم، ومنها عملية الأيض المسئولة عن الهضم وحرق الدهون.

4. تناول الطعام الصحي:

أنت بحاجة إلى اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على التالي: الفواكه والخضروات الطازجة، الحبوب والخبز المجهز من الحبوب الكاملة، الحليب قليل الدسم ومنتجات الألبان، الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الفراولة والسبانخ والفول، الدهون غير المشبعة «الجيدة» مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزبدة الفول السوداني، هناك قائمة من الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل.

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5. التمرين:

لا يعني أنكِ حامل، أنه عليكِ التوقف عن ممارسة الرياضة؛ فهي أمر مهم إذا كنت تريدين الحفاظ على وزنكِ، كذلك تساعد الرياضة على تسهيل الولادة الطبيعية، تحدثي إلى طبيبكِ قبل التخطيط لأي نظام رياضي.