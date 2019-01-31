6 عادات يومية تحافظ على صحة كبدك وتخلصك من السموم

القاهرة _ لايف ستايل عادات غذائية عديدة تقومين بها تتسبب فى تليف الكبد وإلحاق الضرر به إليك أبرزها توقفعى عنها الآن للحفاظ على صحة الكبد يقدمها "موقع بولد سكاى الهندى " 1 - توقى من الآن على تناول الأطعمة بشراهة وخاصة الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة . 2 -ابتعدى عن الزيوت المستخدمة لأكثر من مرة . 3 - ابتعدى عن تناول أو شراء الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة أو المحليات الاصطناعية . 4- توقفى عن تناول المسكنات دون الحاجة لذلك . 5- عليك الحرص على تفريغ المثانة من البول قبل النوم و عند الاستيقاظ تماما . 6- أحرصى على تناول الشاي الأخضر يوميًا لأن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعمل على تطهير الكبد وتحسين أدائه. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : ما هي أعراض داء تليف الكبد تليف الكبد قد يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

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