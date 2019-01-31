أطعمة ومشروبات تخفف من غثيان الصباح خلال الحمل

تتميز تجربة الحمل بالمغامرة الممتعة لما تمرين به من متابعة معجزة تحدث داخل جسمك، ولا يعكر صفو هذا الاستمتاع مثل الغثيان الذي يتكرر في الأشهر الأولى فتتخيلين حينها أنه لن ينتهي أبدًا.

يحدث الغثيان بسبب تغير مستويات الهرمونات ويؤثر في كل أم بطريقة مختلفة، وينتهي الشعور بالغثيان بمجرد انتهاء الأشهر الأولى، فلا تقلقي وحتى يأتي ذلك الوقت يمكنكِ تجربة بعض الأطعمة التي تحارب ذلك الشعور المزعج.

أطعمة ومشروبات تخفف من الشعور بالغثيان الصباحي خلال الحمل:

الزنجبيل:

يعد الزنجبيل على رأس الأطعمة المعروفة منذ القدم بتقليل الشعور بالغثيان، سواء كان مشروبًا أو دخل ضمن مكونات أحد الأطعمة.

النعناع:

من أكثر الطرق المجربة من قبل الأمهات، يمكنك شراء أي حبوب بالنعناع ستلاحظين تأثيره السريع في التخفيف من هذا الشعور.

الليمون:

يمكنك تقطيع شرائح من الليمون في الماء وتناولها في الصباح.

المكسرات:

لأن من أسباب الغثيان الصباحي خلو المعدة، فيمكنكِ تناول بعض المكسرات بمجرد استيقاظك، التي تتمتع بغناها بالبروتين فتمدك ببعض الطاقة.أقرأ أيضاً : تعرفى على علاجات منزلية لحكّة الجلد أثناء الحمل

الماء:

العطش أيضًا من أسباب الشعور بالغثيان، فتأكدي دائمًا من وجود زجاجة من المياه بجوارك في أي مكان.

الموز والتفاح:

يتميزان بتأثيرات مهدئة للمعدة ويعادلوا حموضتها كما يعالجون القيء أيضًا.

خبز التوست أو البقسماط والبسكويت:

يمكنك الاحتفاظ ببعض المقرمشات مثل التوست أو البقسماط أو البسكويت بجوار السرير، فيعملان على محاربة الشعور بالغثيان.

البطاطس واللفت:

من الخضروات الغنية بالألياف، التي تمد الجسم بالطاقة ويسهل هضمها أيضًا.

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