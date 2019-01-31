تعرفي علي الألوان التي تناسب شخصيتك الحقيقة 

هل تساءلت يوماً لماذا تفضلين ارتداء لون معين أو تنجذبين اليه دون الآخرين؟ إن الذوق كما يقال مرتبط الى حد كبير بشخصيتك وطباعك التي تحدد هذا الميل الى لون معين. إذاً أي لون يناسب شخصيتك الحقيقية؟

المرأة الجذابة:

لعل اللون الاحمر هو أكثر ما يناسب المرأة الجذابة، صاحبة الشخصية القوية والارادة الصلبة فضلاً عن تلك التي تتمتع بثقة عالية بالنفس. فاللون الأحمر يناسب المرأة الاجتماعية التي تحب أن تكون محط أنظار الاخرين واهتمامهم.

المرأة العفوية:

إن ما يناسب المرأة العفوية هو اللون الأزرق، خصوصاً أنه يرمز الى الشفافية والراحة النفسية خصوصاً أن المرأة بتلك المواصفات قادرة على التأقلم مع الجميع لا تهتم برأي الآخرين بها وتحب التصرف بطلاقة بعيداً عن مشاعر وأفكار المحيط بها. وبالتالي اللون الازرق يناسب المرأة المتصالحة مع نفسها والصادقة مع الآخرين والتي تحب خوض المغامرات بعيداً عن التكلف أو الالتزام بالتقاليد والعادات والمألوف.

المرأة الذكية:

اللون الاخضر أكثر ما يناسب المرأة الذكية، نظراً لقوة شخصيتها وقدرتها العالية على التحليل الدقيق للتفاصيل والاحداث والاشخاص على السواء، علماً أنها قد تعاني بعض الاحيان من الصفات السيئة كالغيرة والطمع والطموح الذي لا حدود له والذي يصل الى حدود الأنانية.

المرأة الحنونة:

اللون الزهري يعود للمرأة الحنونة، الطيبة القلب والتي تحب مساعدة الآخرين حتى لو كان ذلك على حساب مصلحتها الشخصية وراحتها الخاصة، فهي تتمتع بصفات النخوة والرغبة في المساعدة دائماً بعيداً عن الأنانية وحب التملك. كما أنها امرأة محبوبة من الآخرين خصوصاً أنها محط ثقة كل من يتعرف إليها.

المرأة الشغوفة:

اللون البنسفجي يلائم شخصيتها خصوصاً أنها مزيج من المشاعر المختلطة والافكار الذكية، فهي شغوفة جداً وتحب الحياة الى أقصى الحدود وتحب اختبار الامور الجديدة والمثيرة للاهتمام بعيداً عن المألوف والروتين لكنها في نفس الوقت قادرة على ضبط أعصابها وعدم التسرع في ردات الفعل أو التصرفات.

المرأة اليائسة:

من الطبيعي أن يكون الأسود أكثر ما يناسب المرأة اليائسة التي تعاني من الطاقة السلبية كل الوقت بعيداً عن التفاؤل أو الأمل خصوصاً أنها تحب عيش الدراما الاجتماعية والعاطفية الى أقصى الحدود.

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