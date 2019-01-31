تعرفي علي مخاطر حدوث الحمل فوق اللولب

اللولب من أكثر وسائل منع الحمل شيوعاً واستخداماً، كونه من أفضل هذه الوسائل من ناحية الأمان والفاعلية، لكن في بعض الحالات يحدث الحمل فوق اللولب دون معرفة الحامل بذلك، ولتتعرفي بشكل أكبر على هذه الحالة إليكِ بالتفصيل أعراض الحمل فوق اللولب.

أنواع اللولب

اللولب الهرموني وأشهره الميرينا.

اللولب النحاسي، وتصل كفاءة كل منهم في منع الحمل إلى ما لا يقل عن 99.5%، وعلى الرغم من هذه الكفاءة العالية، تظل هناك احتمالات لحدوث الحمل مع استعمال اللولب.

كيف تستطيعين معرفة أنك حامل فوق اللولب؟

بالنسبة للولب النحاسي، فإن وجوده لا يمنع نزول الحيض عند المرأة، لذا فإن أي تأخر في الحيض يعد سببًا كافيًا للشك في حدوث حمل، أما بالنسبة للولب الهرموني، فنادرًا ما ينزل الحيض على المرأة في أثناء استعماله، لذا لا تشك المرأة بحدوث حمل، إلا مع وجود أعراض الحمل واضحةً.

ما هي أعراض الحمل فوق اللولب؟

1. نزول بقع من الدم

يحدث عند غرس البويضة الملقحة في جدار الرحم، مع حدوث انقباضات مشابهة لتلك التي تصاحب نزول الحيض، لكن بصورة أقل حدة.

2. الإحساس بالغثيان

خصوصًا عند الاستيقاظ من النوم، وقد يكون مصاحبًا بالقيء، ويمكن أن تعاني منه المرأة في أي وقت خلال اليوم. الإحساس بالغثيان، قد يكون مصاحبًا أيضًا لأنواع معينة من الأطعمة، فيما يعرف بالوحم.

3. الإحساس بالإجهاد

من الأعراض، التي تبدأ مبكرًا في الحمل، عادةً في خلال أسبوع من غرس البويضة الملقحة في جدار الرحم، ويزيد الإحساس بالإجهاد في حالات الحمل مع وجود اللولب عن الحالات العادية.

4. حدوث تغييرات في الثدي

أهمها الإحساس بآلام وتورم في الثدي، والإحساس بثقل في الثدي، وزيادة في قتامة لون الحلمات والمنطقة المحيطة بها.أقرأ أيضاً :تعرفى على علاجات منزلية لحكّة الجلد أثناء الحمل

5. حدوث تغييرات هرمونية أخرى

تحدث نتيجة للزيادة الدراماتيكية في هرمون البروجسترون في الجسم، وتشمل الإمساك، وزيادة التبول وغالبًا ما تبدأ هذه الأعراض بعد ستة أسابيع من حدوث الحمل، وهناك أعراض أخرى تشمل: الصداع المتكرر وآلام الظهر، ويكثر كذلك الإحساس بالدوخة وأحيانًا فقد الوعي، كنتيجة مباشرة لانخفاض ضغط الدم، وانخفاض مستوى السكر في الدم.

6. تأخر الحيض

يحدث في الحالات، التي تستعمل اللولب النحاسي، وفي بعض الحالات، التي تستعمل اللولب الهرموني إذا كانت معتادة على نزول الدم شهريًا.

إذا شعرتِ ببعض هذه الأعراض أو كلها في أثناء استعمالكِ للولب، فلا تترددي في عمل اختبار حمل منزلي، وأيضًا استشارة طبيبكِ فورًا، حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية.

مخاطر حدوث الحمل فوق اللولب؟

1. زيادة فرص حدوث الإجهاض، بنسبة تصل إلى 50% عن حالات الحمل العادية، وحتى بعد إزالة اللولب، تظل فرصة حدوث الإجهاض أعلى بنسبة 25% عن حالات الحمل العادية.

2. حدوث الحمل خارج الرحم، نتيجة لغرس البويضة الملقحة في أماكن أخرى خارج الرحم، وهي من الحالات، التي تحتاج إلى التعامل معها طبيًا فورًا، ضمانًا لعدم حدوث أضرار دائمة للجهاز التناسلي للمرأة.

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