الفيتنامية هاهين نيه تحصل على لقب "الجمال الأبدي" 2018

فازت الفيتنامية، هاهين نيه، في مسابقة ملكة جمال الكون في فيتنام عام 2017، وهذا العام حصلت الحسناء على لقب "الجمال الأبدي" 2018.

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وأعلنت مجلة "Missosology"، عن فوز هاهين وحصولها على اللقب بتصويت من لجنة التحكيم بعلامة قدرها 4.576، متقدمة بذلك على ملكة جمال العالم الفنزويلية.

تعد هاين المواطنة الفيتنامية الأولى، التي تحصل على اللقب عن طريق مسابقة الجمال نظمتها المجلة الشهيرة.

ثم أشار الحكام أن الحسناء الفيتنامية تألقت على المسرح وكانت واثقة من نفسها.

يذكر أن أبرز ما قالته المتسابقة: "لم يكن لدي شيء، لكني هنا الآن، فقد قدرت أن أفعل هذا وأنت تقدر أيضا، وتأثر الجمهور بقصتها كثيرا".

فقد ولدت هاهين في عائلة فقيرة ورفضت الزواج عندما كان عمرها 14 عاما، وبدلا من ذلك بدأت بالعمل كمربية أطفال وخادمة وعارضة أزياء.

وتأسست المسابقة لأول مرة عام 2010 وهي المواطنة الآسيوية الثالثة التي تفوز في هذه المسابقة، حسب المجلة.

وحصلت هاهين على المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم وهذه المرتبة الأعلى التي حصلت عليها فيتنام في تاريخ المسابقة.

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