الأنفلونزا تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وانسداد شرايين الرقبة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراستان بحثيتان أن الأنفلونزا والأمراض الشبيهة بها تزيد مخاطر الإصابة بجلطة في شرايين الرقبة والسكتة الدماغية، وفقاً لمؤتمر السكتة الدماغية التابع لجمعية السكتة الدماغية الأمريكية لعام 2019.

وفي الدراسة الأولى، وجد الباحثون أن الإصابة بمرض يشبه الأنفلونزا يزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تقرب من 40% خلال الأيام الخمسة عشر القادمة.

وقدر الباحثون احتمالات دخول المستشفى للجلطة الدماغية بعد الإصابة بمرض شبيه بالأنفلونزا، ووجدوا 30912 مريضاً أصيبوا بسكتة دماغية إقفارية في عام 2014 في مراجعة لسجلات المرضى.

وفي الدراسة الثانية، وجد الباحثون زيادة في خطر تمزق شرايين الرقبة في غضون شهر واحد من مكافحة مرض الإنفلونزا، وهو السبب الرئيسي في السكتة الدماغية الإقفارية في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.