تعرفي على أضرار المضادات الحيوية على الصحة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - المضادات الحيوية يمكن أن تؤذي صحتك إذا لم يكن لديك عدوى، حيث أثبتت دراسة أن المضادات الحيوية قد تضر أكثر مما تنفع إذا لم يكن مرضًا بالفعل.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthLine”، وجدت الدراسة أن المضادات الحيوية يمكن أن تكون ضارة بالصحة، حيث يمكن أن تسبب البكتيريا مقاومة أكثر للعلاج وتدمر البكتيريا الصحية في الأمعاء.

والآن ، تظهر دراسة جديدة من جامعة كيس ويسترن ريزيرف أن المضادات الحيوية يمكن أن تضر الخلايا المناعية وتزيد من سوء العدوى عن طريق الفم.

المضادات الحيوية تدمر قدرة خلايا الدم البيضاء

الدفاعات الطبيعية للجسم فعالة جدا في قتل بعض أنواع العدوى وتنظيم الالتهاب ، وفقا للبحوث ، التي نشرت في مجلة فرونتيرز في ميكروبيولوجي في الشهر الماضي.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة "بوشبا بانديان" ، وهي أستاذة مساعدة في العلوم البيولوجية في كلية طب الأسنان بجامعة كيس ويسترن ريزيرف ، "بدأنا نكتشف ما يحدث عندما نتناول مضادات حيوية دون أن يكون هناك عدوى، حيث يمكن أن تقتل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تنتجها البكتيريا الجيدة للجسم."

عندما يكون الجسم يتمتع بصحة جيدة، فإنه يحتوي على بكتيريا جيدة تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFA) ، والتي بدورها تعزز تطوير خلايا الدم البيضاء وصيانتها.

خلايا الدم البيضاء هذه - التي تسمى Tregs و Th-17 - قادرة بعد ذلك على مكافحة وحمايتنا من الإصابات الفطرية والمسببات المرضية الضارة والحفاظ على الالتهاب.

المضادات الحيوية تؤدى إلى صعوبة علاج البكتيريا فيما بعد

اكتشف الباحثون أن المضادات الحيوية دمرت البكتيريا الجيدة ، والتي ، بالتالي ، استنفدت إنتاج SCFA وتضررت قدرة خلايا الدم البيضاء من محاربة الالتهابات الفطرية.

وبعبارة أخرى ، فإن المضادات الحيوية تؤذي الاستجابة المناعية للجسم وتجعل من الصعب حماية نفسها ضد الجراثيم الضارة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن استمرار سوء الاستخدام والإفراط في استخدام المضادات الحيوية يمنح البكتيريا الفرصة للنمو المقاوم للعلاج ويطرح تهديدًا بالعدوى البكتيرية التي يصعب علاجها.