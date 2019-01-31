دراسة دولية: وقت الاستيقاظ مرتبط بخطر مشاكل الصحة العقلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة دولية كبرى من ارتباط وقت الاستيقاظ بخطر مشاكل الصحة العقلية، ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن علماء مجموعة من الجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وأستراليا أن الناس الذين يستيقظون بشكل طبيعي في وقت مبكر من الصباح هم أقل عرضة لتطوير مشاكل الصحة العقلية في المستقبل.

ومن أجل دراستهم، قام الفريق بتقييم البيانات من حوالي ٧٠٠ ألف فرد من أجل تحديد كيفية تأثير التركيب الجيني للشخص على إيقاعه اليومي الطبيعي وحالة صحتهم العقلية، وكان العلماء قادرين على تحديد ٣٥١ من العوامل الوراثية التي يمكن أن تؤثر على ميل الشخص إلى الاستيقاظ مبكرا في الصباح أو الذهاب للنوم في وقت متأخر من الليل.

واستنتج العلماء أن هناك ارتباطا قويا بين الحمض النووي والقدرة على الاستيقاظ من السرير في الصباح، كما أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم على أنهم محبو الاستيقاظ المبكر هم أقل احتمالاً، من مفضلي النوم متأخرا، لمواجهة مشكلات في الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو الفصام.