شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع النصفى العينى.. هجمات قصيرة من العمى تستمر ربع ساعة وحلها بالأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شقيقة العين أو الصداع النصفي العينى هو حالة مرضية تحدث فى العين، حيث إنها تسبب هجمات قصيرة من العمى أو مشاكل بصرية مثل رؤية الأضواء الساطعة في عين واحدة، وفي معظم الحالات تكون غير ضارة وقصيرة، ويعود البصر إلى طبيعته بعد ذلك، وبعض الأشخاص يصابون بالصداع النصفي العينى كل بضعة أشهر، ويجب عدم الخلط بينه وبين الصداع النصفي العادى الذى يأتى من هالة من الضوء، والذي يؤثر عادة على رؤية كلتا العينين، وهنا نقدم العديد من التفاصيل وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

أعراض الصداع النصفي العينى

قد تشمل علامات الصداع النصفى العينى:

• فقدان جزئي أو كلي للرؤية في عين واحدة وهذا عادة ما يستمر من 10 إلى 20 دقيقة قبل أن تعود الرؤية تدريجيا.

• الصداع: قد يحدث هذا قبل أو أثناء أو بعد هجوم الرؤية.

قد تصبح الرؤية بطيئة أو باهتة ببطء، أو قد يكون هناك ومضات من الضوء، و يرى بعض الأشخاص نمطًا يشبه الفسيفساء من البقع الفارغة، والتي تتضخم لتسبب فقدانًا تامًا للرؤية.

متى تطلب المشورة الطبية؟

إذا تدهور بصرك فجأة، قم بعمل موعد طارئ لرؤية طبيب العيون، فمن المهم أن ترى طبيب العيون أو الطبيب المعالج على وجه السرعة إذا فقدت بصرك فجأة، خاصة إذا حدثت لأول مرة.

أسباب الصداع النصفي العينى

يحدث الصداع النصفي العينى من خلال ضيق الأوعية الدموية في العين، مما يقلل من تدفق الدم الواصل إلى العين، وعادة ينتج عن:

• ضغط عصبى

• التدخين

• ضغط دم مرتفع

• حبوب منع الحمل الهرمونية

• ممارسه الرياضة

• الجفاف

• انخفاض سكر الدم

• الحرارة الزائدة

الصداع النصفي في الشبكية يميل إلى أن يكون أكثر شيوعًا في:

• نساء

• الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا

• الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي من الصداع النصفي أو أنواع الصداع الأخرى.

• الأشخاص المصابين بمرض معين مثل الذئبة، تصلب الشرايين، مرض الخلية المنجلية، الصرع.

علاج الصداع النصفي العينى

علاج الصداع النصفي العينى عادة ما يعتمد فقط على تخفيف الألم لأي صداع، وقد يصف طبيبك في بعض الأحيان الأدوية، مثل:

• الأسبرين لتقليل الألم والالتهاب

• حاصرات بيتا التي قد تساعد في استرخاء الأوعية الدموية

• مانع قناة الكالسيوم والذي قد يساعد في منع الأوعية الدموية من التضيق

• مضاد للاكتئاب ثلاثي الحلقات: قد يساعد في منع الصداع النصفي

• مضاد للصرع والذي قد يساعد في منع الصداع النصفي