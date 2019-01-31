بيع لحوم حيوانات مريضة في بولندا يثير أزمة أوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار بيع لحوم حيوانات مريضة في بولندا أزمة أوروبية خوفا من تصدير هذه اللحوم إلى دول أوروبية.

وأعلنت النيابة العامة في منطقة أوستروليكا شمال العاصمة البولندية، وارسو، فتح تحقيق بشأن ذبح مواش مريضة وبيع لحومها في مسلخ، إثر عرض تقرير تلفزيوني كشف عن هذه القضية.



وأعلن المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، فيتينيس أندريوكايتيس، إجراء تحقيق، داعيا السلطات البولندية إلى احترام المعايير الأوروبية المعمول بها في هذا المجال، وتشكل بولندا إحدى أكبر الدول المصدّرة للحوم في أوروبا.

وأمضى صحفي في قناة خاصة بولندية 3 أسابيع في مسلخ كالينوفو على بُعد 100 كيلومتر في شمال شرق العاصمة، ونشر صورا لرؤوس ماشية مريضة تجر وتوضع في داخل شاحنة، ثم تظهر جيف مكدسة وقطع لحم غير صالحة للأكل.

وردا على سؤال حول الموضوع، وصف وزير الزراعة البولندي، يان كريستوف أنرونوفسكي، الأمر بأنه "حادثة معزولة"، قائلا إنه أمر بإجراء كشف صحي لأوضاع مجمل المسالخ في البلاد.

وأشار الوزير البولندي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البولندية، إلى أن اللحوم الآتية من مسلخ كالينوفو المغلق حاليا، وزعت بشكل خاص في بولندا، إلا أن "كميات صغيرة" منها صُدّرت إلى مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي، دون توضيحات إضافية.

وأعلنت السلطات السلوفاكية أنها اكتشفت ما لا يقل عن 3 شحنات من لحوم البقر المستوردة من بولندا المجاورة، والتي يشتبه في صلتها بهذه القضية.