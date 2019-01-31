انت الان تتابع موضوع درجة حموضة المهبل وعلاقتها بتأخر الحمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تأخر الحمل يسبب مشكلات للسيدات بوجه عام فلا يوجد سيدة لا تنتظر أن تكون أم ، يوجد العديد من الأسباب التي تعيق الحمل و لكن يجب الوقوف عليها للتعرف على الأسباب و علاجها ، المهبل هو من الأعضاء الأساسية بالجهاز التناسلي للسيدات فهو عبارة عن قناة عضلية مكانها بين الرحم و الفرج ، يوجد بداخله نسيج ليفي و أخر عضلي و يكون بداخله غشاء مخاطي ، سوف نتعرف على درجة حموضة المهبل و علاقتها بتأخر الحمل ، سوف نتعرف بالتفصيل عليها من خلال المقال.

تعرف على أسباب اختلاف حموضة المهبل

يوجد مجموعة متنوعة خلف وجود اختلاف حموضة المهبل من سيدة لأخرى و من أهم الأسباب :

– استعمال الدش المهبلي بدون حساب فكثرة عمل الدش المهبلي تزيد من درجة حموضة المهبل ، و تسبب المشكلات بالمهبل لذلك يجب عمل الدش المهبلي بصورة قليلة جدا محافظة على المهبل من الحموضة.

– يجب تنظيم النوم فحصول الجسم على درجة كافية من النوم و الراحة تساعد على التخلص من حموضة المهبل ، و تساعد على الحمل فيجب تغيير عادات النوم السيئة حيث يجب النوم بشكل منتظم .

– لبس ملابس ضيقة جدا تسبب الحموضة بالمهبل كما يجب اختيار ملابس مصنوعة من القطن للحفاظ على هذه المنطقة ، يجب تغيير الملابس مرة أو مرتان باليوم الواحد و خصوصا الملابس الداخلية للمحافظة على درجة الحموضة بالمهبل .

– تناول الكثير من العلاج الخاص بالحساسية .

– تناول مشروبات كثيرة غنية جدا بالكافيين فهي المسئولة عن تكون الحموضة بهذه المنطقة فيجب التقليل منها على قدر المستطاع .

– يجب الاهتمام بالنظافة اليومية فالنظافة أهم شئ يحافظ على درجة الحموضة بالمهبل .

– يجب اتباع نظام غذائي سليم حيث أن الطعام المتوازن يعمل على المحافظة على درجات الحموضة .

تأثير درجة الحموضة على الحمل

الحموضة تؤثر على حدوث الحمل من عدمه ، فهي تقضي على الحيوانات المنوية مما يمنع وصولها للبويضة و بالتالي لا يتم حدوث التلقيح و لا حمل ، يتم تأخير الحمل بسبب درجة الحموضة بالمهبل ، فقد تعمل الزيادة بالحموضة في منع الحمل ، قد تسبب في حدوث مشاكل بـ عنق الرحم ، و للعمل على زيادة فرص الحمل يجب أن يتم متابعة الإفرازات فقد يكون هناك إفرازات شديدة جدا و لها رائحة كريهة جدا ، فيجب على الفور التوجه للطبيب لمتابعة الحالة و معرفة درجة الحموضة من خلال القياس و يتم وصف مجموعة من العلاجات الأساسية للعودة للنظام الطبيعي و المناسب و الصحي أيضا لحدوث الحمل ، و سوف يحصل الحمل .

نصائح للمحافظة على حموضة المهبل

يجب المحافظة على درجة حموضة المهبل حتى يحدث الحمل ، فالنظافة ليست رفاهية بل شئ هام جدا ، فيجب تنظيف المهبل بشكل يومي ، هناك عدة نصائح مهمة يجب اتباعها و هي :

– يجب تنظيف المهبل من خلال استخدام مياه دافئة مع فوطة نظيفة جدا مع تغييرها بشكل مستمر ، فالنظافة تحمي من حدوث أي حموضة زائدة .

– لا تستخدمي صابون عادي أو صابون موجود به معطرات تسبب حكة و حموضة بالمهبل .

– يجب أن تقومي بتغيير حفاضة الدورة الشهرية كل 4 ساعات .

– يجب أن تختاري ملابس داخلية من القطن و تكون واسعة حتى لا تسبب وجود حكة أو رائحة .

– يجب تغيير الملابس الداخلية يوميا أو كل يومان .

– يجب تناول طعام متوازن و صحي فيجب تناول طعام صحي و جيد كما يجب شرب المياه بكثرة وبعض العصائر و المشروبات فالسوائل تعمل على تقليل الحموضة فلا تتركي شرب السوائل المختلفة حيث أن الماء مهم جدا .

هل مستويات الأس الهيدروجيني تؤثر على الخصوبة

– الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت مستويات الأس الهيدروجيني تؤثر على خصوبتك هي اختبارها ، و لحسن الحظ اختبارها سهل للغاية ، و تباع من دون وصفة طبية يمكنك استخدامها في خصوصية منزلك لتحديد درجة الحموضة المهبلية ، و تبيع متاجر الأدوية المحلية و مواقع الويب المختلفة اختبارات الأس الهيدروجيني و شرائط الأس الهيدروجيني المهبلية ، و كثير منها يكلف 20 دولارًا أو أقل.

– إذا تبين أن المستويات الحمضية الخاصة بك في الجانب المنخفض من المقياس ، يجب عليك زيارة الطبيب لمناقشة النتائج التي توصلت إليها ، و من الناحية المثالية ، سيأخذ طبيبك تاريخًا كاملاً و يزودك بتوصيات لإجراء تعديلات في النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أو غير ذلك ، و من المرجح أن تتناول مصدر مستويات الحموضة المرتفعة ، و في معظم الحالات ، يوصي الأطباء بتخفيض كمية السكر في نظامك الغذائي اليومي ، وسوف ينصحون المرضى بتناول الأطعمة القلوية في المقام الأول ، حيث يعتقد أن هذا يقلل من مستويات الحموضة.