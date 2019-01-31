أحمد شعبان يكشف عن أفضل الطرق لإعادة التواصل مع الأهل

كشف أحمد شعبان استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة "grand master" عن أفضل طريق لبث الحب في النفوس من جديد والتواصل مع الأهل بشكل جيد.

وقال في تصريح خاص إلى "لايف ستايل" " في الآونة الأخيرة لاحظنا أن هناك من يتعامل مع أهله بشكل سئ، وهذا بسبب اعتيادهم عليهم , ونلاحظ أيضًا أنه في بعض الأحوال يتم التعامل مع الأهل بشكل سيئ في حين التعامل مع الغريب أو أي شخص آخر بشكل جيد , وهنا لابد أن أذكركم بأهمية صلة الأرحام التي أوصى بها الله عز وجل ورسولنا الكريم ".

وتابع شعبان قائلًا " إذا كنت تحب أهلك وعائلتك , فلابد أن تتعامل معهم كأنك في هذه المرة التي تتعامل معهم بها، هي المرة الأخيرة التي تشاهدهم بها وتتحدث معهم , وتذكر عندما تتعامل معهم أنه من الممكن خلال تعاملك معهم أن يقبض الله روحك في أي لحظة , فأجعل لحظاتك وأفعالك جميلة، وإذا قدر الله ذلك إجعل سيرتك طيبة وأن تترك أثرًا طيبًا يتذكرك به الجميع , سواء الغريب أم القريب" .

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