باسم سمير يكشف عن أغذية تُسبِّب تآكل الأسنان

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، أن تآكل مينا الأسنان يرجع إلى عدة أسباب وعوامل، ومن الممكن تجنّب معظمها بواسطة العناية اليومية بالأسنان والمواظبة على تنظيفها مرتين كل يوم على الأقل.

وقال باسم سمير، خلال حديث خاص له إلى "لايف ستايل"، إن هناك بعض العوامل والمسببات الأخرى التي تستوجب عناية خاصة للتغلب عليها، ومن أهم هذه العوامل درجة حموضة الأسنان التي أثبت أنها قد تتسبب في تآكل الأسنان، ولذلك يجب تعديل السلوك التغذوي العصري والعادات المتبعة في تناول الطعام، سواء في ما يتعلق بنوعيات الأطعمة أو كمياتها.

وأكد الدكتور باسم سمير أن العادات التغذوية الشائعة التي تزيد من خطر تآكل الأسنان مثل تناول الأغذية الحامضية من الفواكه والخضار واستهلاك المشروبات الغازية ذات الحموضة العالية وكثرة تناول الطعام، وأشار إلى أن دور مينا الأسنان الحفاظ على الأسنان وبخاصة على الطبقات الداخلية والحساسة، وتمر عبر هذه الطبقات إمدادات الدم والأعصاب التي تغذي الأسنان.

وأوضح استشاري طب الأسنان: "يُفضّل أكل بعض الوجبات الرئيسية في اليوم بدلا من الوجبات الخفيفة التي لا نهاية لها على مدار اليوم، والتقليل بذلك من مدة تعرّض الأسنان للحمض".

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