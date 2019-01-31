اعراض الذبحة الصدرية أبرزها ألم الصدر وضيق التنفس

الذبحة الصدرية من الأعراض الخطيرة التى تنذر بوجود مشاكل صحية فى القلب والذبحة عبارة عن ألم في الصدر مع شعور بعدم الراحة أو الضيق فى الصدر أو الألم وتستمر هذه الأعراض من 1 إلى 15 دقيقة، وتحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض الأكسجين في الدم الذى يصل إلى القلب، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الذبحة الصدرية، بحسب موقع هيئة الصحة البريطانية "nhs".

اعراض الذبحة الصدرية



-العرض الرئيسي للذبحة الصدرية هو ألم في الصدر.

-ألم الصدر يمكن أن يكون ذبحة صدرية إذا كان يصاحبه ما يلى:

- الشعور بالضيق وثُقل ينتشر فى ذراعك الأيسر، الرقبة، الفك أو الظهر.

- تحدث الذبحة الصدرية بعد أى مجهود بدني أو إجهاد.

- تتوقف خلال بضع دقائق من الراحة.

أعراض أخرى للذبحة الصدرية



الذبحة الصدرية يمكن أن تسبب أيضاً فى ما يلى:

- ضيق التنفس.

- الشعور بالغثيان.

- ألم في أسفل الصدر أو البطن- على غرار عسر الهضم.

- الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.

- بعض الناس لديهم هذه الأعراض دون ألم واضح في الصدر.

ماذا تفعل إذا كان لديك اعراض الذبحة الصدرية



إذا لاحظت الأعراض السابقة توقف تماماً عن أى إجهاد بدنى لنفسك واخلد إلى الراحة، وحدد أقرب موعد للقاء الطبيب إذا اختفت هذه الأعراض خلال دقائق وإذا لم تختفى يجب أن تبلغ الإسعاف، لأن الأعراض إذا لم تختفى قد تكون من علامات النوبة القلبية.

إذا كان الأسبرين متوفرًا بسهولة ولم يكن لديك حساسية من ذلك، فامضغ قرصًا واحدًا أثناء انتظار سيارة الإسعاف- وهذا يمكن أن يساعد إذا كنت تعاني من نوبة قلبية.

انواع الذبحة الصدرية



هناك نوعان رئيسيان من الذبحة الصدرية وهما

-الذبحة الصدرية المستقرة (أكثر شيوعًا) - ويكون لها سبب (مثل الإجهاد أو التمرين) وتتوقف خلال بضع دقائق من الراحة.

-الذبحة الصدرية غير المستقرة (الأكثر خطورة)- قد لا يكون لها سبب ويمكن أن تستمر بالرغم من الراحة، يصاب بعض الناس بالذبحة الصدرية غير المستقرة بعد الإصابة بالذبحة الصدرية المستقرة.

اسباب الذبحة الصدرية



تنتج الذبحة الصدرية عادة من الشرايين التي تغذي الدم إلى عضلةالقلب التي تتقلص بسبب تراكم المواد الدهنية، وهذا ما يسمى تصلب الشرايين.

الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ما يلى:

-نظام غذائي غير صحي.

-عدم ممارسة الرياضة.

- التدخين.

-التقدم فى العمر.

-تاريخ عائلي من إصابة أحد أفراد عائلتك بتصلب الشرايين أو مشاكل في القلب.

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