الحميات الغذائية النباتية تدعم هرمون الأمعاء المساعد على إنقاص الوزن

أفادت دراسة طبية بأن الحميات الغذائية النباتية تعزز هرمون الأمعاء الذي يساعد على إنقاص الوزن، وتوصلت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يساعد على خفض نسبة السكر في الدم ووزن الجسم.



وذكر الباحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك"، أن الرجال الذين تناولوا وجبات نباتية قد ارتفعت لديهم هرموناتهم المعوية التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وتفرز الانسولين وتعالج الطاقة وتعمل على تنظيم الوزن.



وقالت الدكتورة "هانا كاهليوفا"، الأستاذ في كلية الطب جامعة "نيويورك":" يمكن أن تساعد هرمونات الأمعاء المفيدة في الحفاظ على الوزن ، وتعزيز إفراز الإنسولين، وتنظيم نسبة السكر في الدم ، وإطالة الشعور بالشبع لفترة أطول، وأن حقيقة خيارات الوجبة البسيطة يمكن أن تزيد من إفراز هذه الهرمونات الصحية ولها أثار هامة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكر النمط الثاني أو مشاكل في الوزن".



وتناول في هذه الدراسة 60 رجلا وجبات نباتية ووجبات طعام باللحوم والجبن، حيث تناول 20 رجلا يعانون من السمنة، و20 مصابا بمرض السكر النمط الثاني، و20 يتمتعون بصحة جيدة ..وقد تناول كل منهم نفس الكمية من السعرات الحرارية ونسبة المغذيات الكبيرة.



وأظهرت الدراسات السابقة أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تساعد في تحسين الحالة العقلية للأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثاني. ويعانى ما يقرب من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكر، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة ، أكثر من 114 مليون مريض سكر.



وتضيف هذه الدراسة إلى المزيد من الأدلة على أن النظم الغذائية النباتية يمكن أن تساعد في إدارة ومنع مرض السكر من النوع الثاني والسمنة .

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