السجائر الإلكترونية ترفع خطر السكتة الدماغية بنسبة تزيد عن 60٪

توصلت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن السجائر الإلكترونية “Vaping” تثير مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض في القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة " ديلى ميل" البريطانية، يستخدم واحد من كل 20 شخصًا بالغًا في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية ويدعي العديد منهم أنهم يفعلون ذلك لأنها صحية أكثر من السجائر القابلة للاحتراق.

ومع ظهور المزيد والمزيد من الأبحاث حولها ، يصبح من الواضح بشكل متزايد أنها ليست آمنة، ووجدت الدراسة الأخيرة التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن النوبات القلبية أكثر شيوعًا بنسبة 60٪ بين مدخنى السجائر الإلكترونية، التي تزيد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 71٪.

ووجدت دراسة جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة لتعاطى السجائر التقليدية مثل أولئك الذين لا يدخنون.

ونصح الدكتور "لاري جولدستين" ، رئيس قسم الأعصاب والمدير المشارك لمعهد كنتاكي لعلوم الأعصاب مسؤولي الصحة العامة بمواصلة الضغط من أجل فرض حظر على السوائل الإلكترونية ذات النكهة الحلوة التي تحفز المستخدمين الأصغر سناً

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