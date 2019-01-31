تعرفي علي قائمة عصير البرتقال أهم الأطعمة الطبيعية الغنية بالكالسيوم غير الحليب

تحرص الأم على تقديم الأطعمة الصحية للأطفال، والتى تحتوى على عناصر غذائية هامة تساعد على نمو الجسم وحمايته من الأمراض، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة على قائمة الأطعمة التى يجب أن يتناولها الطفل، وفقاً لما ذكره موقع "healthlinkbc".

قائمة المشروبات المناسبة للأطفال:

- الماء من أفضل المشروبات للطفل والتى تعطيه الطاقة والحيوية للجسم.

- الحليب، يعتبر من المشروبات الهامة للإنسان لاحتوائه على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والذى يساعد على تقوية العظام.

- عصائر الفواكه الطبيعية غير محلاة، والتى تحتوى على عناصر غذائية هامة لجسم طفلك، لكن أحرصى على إعطائه ما لا يزيد عن 125 مل (1/2 كوب) من العصير، حتى لاتسبب تسوس للأسنان ومشاكل أخرى.

قائمة الوجبات الخفيفة للأطفال :

- الحبوب أو دقيق الشوفان مع الحليب.

- قطع اللحم البقرى المطبوخة أو الدجاج المطبوخ مع الخبز.

- زبادى مع قطع من الفاكهة الطازجة الناعمة.

- مكرونة أو مكعبات صغيرة من الجبن .

- فطيرة صغيرة مع فواكه طازجة وجبن مبشور.

- خبز الموز مضاف عليه الجوز أو زبدة البذور.

طرق تحضير طعام صحى لطفلك :

- طهى اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً، وكذلك الأسماك أو الدواجن.

- طهى البيض جيداً، وتحضير الآيس كريم فى المنزل.

- الحليب غير المبستر أو منتجات الألبان، أو العصير غير المبستر.

- ساندويتش البيض أو التونة، أو سلطة الدجاج .

- دقيق الشوفان مع الحليب والفواكه المهروسة.

- فطائر مغطاة بزبدة الجوز والفاكهة.

- عجة صغيرة أو بيض مخفوق مع الخضار المطبوخ أو الفاكهة والخبز المحمص.

- الخضار، البازلاء، أو شوربة الفاصوليا مع البسكويت أو كعكة الحبوب الكاملة.

- المعكرونة محلية الصنع والجبن مع التونة والبازلاء.

- قطع الدجاج أو اللحم البقري مع الأرز أو المعكرونة.

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