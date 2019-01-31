شكرا لقرائتكم خبر عن التنمر يسبب الإصابة بأمراض القلب.. دكتور عبد الرحمن حماد هيقولك إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المعروف أن انتشار العنف النفسى والجسدى بين طلاب المدارس، والذى أصبح يأخذ أشكالًا متعددة مثل الإساءات اللفظية والاستقواء البدنى أو ما يسمى "التنمر"، له أضرار نفسية سلبية على الطفل يمتد معه لمراحل عمرية متقدمة قد تتسبب فى إصابته بأمراض خطيرة وربما أدى به فى النهاية إلى الانتحار للتخلص من حياته التى أصبحت من وجهة نظر الآخرين مدعاة للسخرية والتنمر.

من بين الأمراض التى قد يسببها التنمر غير تلك النفسية، أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية والجلطات، وهذه الأمراض قد تصيب الكبار أيضًا خاصة هؤلاء الذين يتعرضون لأشكال من التنمر والإساءات اللفظية فى العمل بشكل مستمر.

دراسة حديثة تكشف خطورة التنمر

الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، يؤكد أن دراسة سويدية أجريت حديثًا، أثبتت أنه ليس فقط الإجهاد والعمل لساعات طويلة، اللذان يمكن أن يكونا سببًا فى الإصابة بأمراض القلب أو أمراض الأوعية الدموية وحتى الجلطات، بل إن للتنمر أو العنف فى أماكن العمل الذى يتعرض له الموظف خطر مماثل.



انفو جراف يوضح مخاطر التنمر فى أمكان العمل

وأضاف الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، لـ"الخليج 365"، أن الدراسة التى نشرتها الدورية الأوروبية لأمراض القلب، أجريت بعد فحص أكثر من 49 ألف موظف لمدة 12 عامًا، فى الفئة العمرية ما بين 18 - 65 سنة، فى كل من السويد والدنمارك، وهم أشخاص ليس لهم تاريخ سابق مع أمراض القلب أو الشرايين، وأجريت تلك الدراسة مع تثبيت عوامل أخرى مثل كتلة الجسم وشرب الكحول والتدخين والعمل بنظام الورديات.

التنمر وأمراض القلب والشرايين

وتابع الدكتور عبد الرحمن حماد، المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، "بعد سؤال هؤلاء الأشخاص، أجاب 9% فقط منهم بتعرضهم للتنمر فى مكان العمل، وأجاب 13%‏ منهم بتعرضهم للعنف فى مكان العمل"، مشيرًا إلى أن الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر فى أماكن العمل، عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 59% أكثر من أقرانهم الذين لا يتعرضون للتنمر، كما أن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف فى أماكن العمل، عرضة للإصابة بهذه الأمراض بنسبة 25% أكثر من أقرانهم الذين لا يتعرضون لمثل هذه الأعمال.

واستطرد مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، أن "الدارسة كشفت أيضًا أن التنمر يأتى من زملاء العمل بنسبة 79%، ومن خارج العمل أو العملاء بنسبة 21%، فى حين أن العنف أو التهديد به يأتى من الخارج أو العملاء بنسبة 91%، ومن الزملاء بنسبة 9% فقط"، مشيرًا إلى أن الدراسة خلصت إلى أنه كلما زاد خطر التعرض للتنمر والعنف فى أماكن العمل، كلما زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

أسباب الإصابة بالأمراض نتيجة التنمر

وعن الأسباب التى تجعل التنمر يؤدى لإصابة الشخص بهذه الأمراض، أكد الدكتور عبد الرحمن حماد، أن الدراسة أرجعت ذلك لاحتمال الإجهاد الشديد، والذى يؤدى بدوره لارتفاع ضغط الدم، وهو ما ينتج عنه هذه الأمراض، بالإضافة إلى القلق والاكتئاب الناتج عن التعرض لهذه المشاعر والمواقف المزعجة، فقد يلجأ الشخص الذى تعرض للسخرية أو العنف، للأكل بشراهة أو التدخين أو شرب الكحول، وذلك بعد تعرضه للسخرية أو العنف فى مكان عمله خاصة مع تكرار حدوث هذا الأمر ومن هنا تحدث المشكلة".

نصائح للوقاية من التنمر

ووضع الدكتور الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وطب الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، عدد من التوصيات لتجنب المخاطر التى قد يسببها التنمر والعنف فى أماكن العمل، وهى كالتالى:

1- أثناء البحث عن عمل يجب اختيار العمل المناسب ليس من حيث المرتب والامتيازات المادية، ولكن اختيار بيئة عمل خالية من السخرية والتنمر يسودها الاحترام بين الزملاء.

2- الحرص على وجود علاقة حب وود وتقدير بين الرؤساء والزملاء فى العمل.

3- يجب على أصحاب الأعمال أو رؤساء المؤسسات وضع قواعد صارمة تمنع السخرية بين الزملاء فى العمل أو العنف ضد العاملين.

4- حرص المسئولين فى المؤسسات على خلق جو من التآلف والحب بين العاملين وزيادة الروابط بينهم واختلاق مناسبات تجمع العاملين خارج مواعيد العمل مثل الرحلات والحفلات.

5- فيما يتعلق بالعنف يجب الإصرار على تأمين منشأة العمل.



انفو جراف يوضح نصائح للوقاية من مخاطر التنمر

التنمر فى الدين

واختتم الدكتور عبد الرحمن حماد، تصريحاته، بقوله "يجب ألا ننسى أن كل الأديان السماوية تدعو لعدم السخرية من الآخر، فالله سبحانه وتعالى يقول فى قرآنه الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

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