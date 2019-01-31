اتبعي هذه العلاجات للسيطرة على مستويات الكوليسترول

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يمكن أن يكون الكوليسترول المفرط في جسمك ضارًا ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وللسيطرة عليه بشكل فعال، لا شيء يمكن أن يكون أفضل من أساليب الأيورفيدا أو العشبية؛ لذلك للتعامل معه بشكل طبيعي كإضافة التفاح، العنب، اللوز، القمح والكينوا في نظامك الغذائي اليومي.

وجدت الدراسات أن اللوز يزيد من الكولسترول الجيد في الجسم، أيضاً الانغماس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب الأطعمة المجهزة والأطعمة الحلوة والمشروبات والجبن والحليب عالي الدهون أو اللبن الرائب تعود بالنفع على الجسم، وعلاوة على ذلك يمكنك اختيار علاجات الأيورفيدا مثل الثوم والزنجبيل والليمون والشاي والقرفة وعنب الثعلب والعسل.

1- الثوم والزنجبيل والليمون:

من المستحسن أن تستهلكي الثوم والزنجبيل والليمون معا للحصول على آثار أفضل، اخلطي براعم الثوم الطازج مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، تناولي هذا المزيج يوميًا قبل كل وجبة وشاهدي النتيجة بنفسك.

2- شاي القرفة:

يقترح الخبراء تناول القرفة بشاي الأعشاب، ومع ذلك قبل شربه أضيفي ملعقة من العسل بعد تبريده لمدة 10 دقائق، اطلبيه مرتين في اليوم للحصول على نتائج أفضل.

3- العسل:

للسيطرة على مستويات الكوليسترول في الجسم، اشربي ماءً فاترًا مع العسل المخلوط به، يفضل أن تفرغ المعدة كل يوم في الصباح، علاوة على ذلك يمكنك إضافة خل التفاح أو ملعقة كبيرة من عصير الليمون.