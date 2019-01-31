انت الان تتابع موضوع اسباب الإصابة باحتقان الأنف في الليل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الأنفلونزا أو نزلة البرد هي العدوى الأكثر شيوعا و التي تسبب انسداد الأنف ، لأن في هذا الوقت زيادة إفراز المخاط من أجل اعتراض و طرد الفيروسات و البكتيريا (المعروف أيضا باسم مسببات الأمراض) ، و مع ذلك في نفس الوقت و يمكن أن يتطور الالتهاب مما يؤدي إلى شعور باحتقان الأنف.
بعض الناس يجدون أن أنفهم المسدود يزداد سوءًا في الليل أو أنه يحدث سيلان ، و في الواقع يحدث ذلك أيضا أثناء النهار و لكنهم يشعرون بالسوء حالما يذهبون إلى الفراش فلماذا هذه الحالة؟
اسباب سوء احتقان الأنف في الليل
– بدلا من كون هذا الوقت من اليوم الذي يؤثر على أعراض أنفك ، في كثير من الحالات مجرد الاستلقاء يسبب انسداد الأنف ، و ذلك لأنه عندما تستلقي في السرير ، لم يعد جسمك قادراً على تصريف المخاط من أنفك عبر حلقك ، لأن الجاذبية ببساطة لا تعمل في الاتجاه الصحيح بعد الاستلقاء ، و نتيجة لذلك إذا كنت تعاني من انسداد في الأنف ، فقد يزداد الأمر سوءًا في الليل عندما تستلقي على السرير.
– من ناحية أخرى يجد بعض الناس أن أنوفهم يشعرون بأنها طبيعية تمامًا طوال اليوم ، لكنها تصبح مسدودة فجأة في الليل ، و يرجع ذلك إلى أن الزيادة الطفيفة في إنتاج المخاط قد لا تكون ملحوظة ، في حين أنك جيد لأن الأنف قادر على التصريف بنفسه ، و من المؤكد أنه سيصبح ملحوظًا في الليل عندما تتم إزالة هذه الوظيفة.
أسباب أخرى لانسداد الأنف في الليل
الاصابة بالحساسية
– التدخين و التدخين السلبي و حبوب اللقاح و مختلف المواد المسببة للحساسية مثل الغبار و وبر الحيوانات ، يمكن أن يسبب مشاكل بالنسبة للكثيرين منا ، و من المدهش كم المواد المثيرة للحساسية التي يمكن أن نتعرض لها كل يوم ، و خاصة خلال موسم حمى القش يجتمعون على ملابسنا و شعرنا ، و مع مرور الوقت يمكن أن تصل المستويات إلى ذروتها ، و عليك تحديد و إزالة أي مسببات للحساسية التي تعرفها من غرفة النوم و المنزل و المنطقة المحيطة بها .
– إذا كان غبار الطلع هو من يقوم بذلك عليك بإغلاق نوافذ غرفة النوم الخاصة بك في الليل ، أو الاستحمام قبل النوم للمساعدة في إزالة أي حبوب اللقاح التي تراكمت على الجسم خلال النهار ، و يمكنك أيضًا تجربة بخاخ الأنف Pollinosan Nasal ، الذي يعمل على شطف الممرات الأنفية لمسببات الحساسية ، لجعل المنطقة تشعر بمزيد من الراحة
– إذا كان دخان السجائر هو المشكلة فاحظر هذا في المنزل حتى بالنسبة للضيوف ، و إن كان الحيوانات هي السبب ، ينبغي التقليل من الاتصال بهم ، و يجب أن تبقى الحيوانات الأليفة بعيدا عن غرف النوم.
– العث و الغبار هي مسببات حساسية مشتركة و لكن غالبا ما يتم نسيانها كسبب لانسداد الأنف في الليل ، و إذا كانت هذه مشكلة ، فمن المهم أن يتم غسل أغطية الفراش بانتظام و أن يستخدم واقي عث الغبار على المرتبة.
التهاب الجيوب الانفية
– الجيوب هي تجاويف مليئة بالهواء في الوجه ، نحن لا نفهم تماما سبب وجودهم ، و لكن أحد الأسباب المحتملة لانسداد الانف ، هو حدوث التهاب الجيوب الأنفية عندما تصبح هذه التجاويف ملتهبة ، و قد ينشأ ذلك كأعراض مؤقتة للبرد أو الأنفلونزا ، و لكن يمكن أن يصبح أكثر طولًا أو مزمنًا.
– يؤدي الالتهاب في الجيوب الأنفية إلى زيادة كمية المخاط المخفي ، و عندما يتجمع هذا في الممرات الأنفية العليا ، يتطور انسداد الأنف ، يمكن أن تكون الأعراض أسوأ في الليل ، و يمكن أن تتأثر بالموقف أو وضع النوم.
– تستمر نوبة التهاب الجيوب الأنفية الطبيعية لمدة أسبوع أو نحو ذلك ، و يجب أن تتخلص من تلقاء نفسها دون أي مساعدة من المضادات الحيوية أو الطبيب العام ، مضادات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية ، و التي تؤخذ عن طريق الفم يمكن أن تكون مفيدة ، و لكن تذكر أن الكثير منها يحتوي على مادة الكافيين أو غيرها من المنبهات التي قد تبقيك مستيقظًا ، و بالتالي لا ينبغي أخذها بالقرب من وقت النوم.
– إن رذاذ Sinuforce Nasal يوفر الراحة من احتقان الأنف و نزيفه ، و يقلل من التورم في الأغشية المخاطية ، لكنه يترك وظيفتها الوقائية الطبيعية سليمة ، مذلك العلاجات المنزلية قد تقدم أيضًا بعض المساعدة لمن يعانون من انسداد في الأنف ، فيساعد استنشاق البخار من الاستحمام الساخن على تسييل المخاط و بالتالي يزيل انسداد الممرات الأنفية ، و بالمثل يجد الكثير من الناس أنه من المفيد استخدام وعاء من الماء المغلي ، و وضع رؤوسهم فوق الوعاء بغطاء منشفة و استنشاق البخار ببطء و عمق ، و يمكن لبضع قطرات من النفط التي تضاف إلى الماء الساخن من تحسين عمل الاحتقان.
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