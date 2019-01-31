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قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف إن الألياف الغذائية سر الصحة والرشاقة، إذ تساعد على إنقاص الوزن من ناحية، وتقي من الأمراض من ناحية أخرى. وأوضحت بيشوف أن الألياف الغذائية تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وبالتالي تحارب نوبات الجوع، كما تعمل على تنشيط الهضم، وتحد من الشعور بالامتلاء والانتفاخ.
ومن ناحية أخرى تسهم الألياف الغذائية في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري، وسرطان المعدة، والأمعاء.
وللاستفادة من مزاياها الصحية، يجب تناول الألياف الغذائية بكمية تتراوح بين 25 و29 غراماً يومياً، علماً أن أهم مصادرها تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة، والعدس، والحمص، والتفاح، والموز، وبذور الشيا، وبذور الكتان، وفول الصويا.
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