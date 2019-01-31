شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تُطهِّر القولون وتحميه من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - المتواصل – وكالات:

في الوقت الذي تتولى فيه الأمعاء الدقيقة الجزء الأكبر من مهمة الهضم، فإن القولون يتولى مسؤولية امتصاص الرطوبة من الأطعمة.

وأوضح موقع (ريدرز دايجست) أن الألياف من أبرز العناصر المفيدة للقولون مشيراً إلى أنها تطهره من الفضلات والمركبات السامة.

حبوب الكينوا والأرز البني

الحبوب كاملة الحجم كالأرز البني، والكينوا، والشوفان تحتوي على نسب كبيرة من الألياف ولذلك تعد من أفضل الأصناف التي تنظف القولون.

البقوليات

البقوليات وخاصة الصويا والعدس غنية أيضا بالألياف، وأوضح الموقع أن الأفراد الذين يعتمدون على البقوليات الخضراء للحصول على الألياف تقل لديهم فرص تكوين زوائد لحمية على القولون بنسبة 35 بالمئة.

الشيا

الحصول على ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يزود الجسم بعشرة جرامات من الألياف وهو ما يمثل 40 بالمئة من النسبة التي يحتاجها الجسم من الألياف يوميا.

خضراوات

أهمها البروكلي والقرنبيط واللفت، وقد نقل الموقع عن إحدى الدراسات أن المواظبة على حصة من الخضراوات المطهية يقلل مخاطر سرطان القولون بنسبة 24 بالمئة.

مكسرات الجوز (عين الجمل)

يقدم أوقية الجوز جرامين من الألياف، وتحتوي كذلك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وذكر الموقع أن تناولها يهيئ بيئة أكثر صحة داخل البطن.